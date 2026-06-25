ถกสนั่น ว่อนข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น แต่ละโจทย์ทำพูดไม่ออก ง่ายขนาดนี้ยังต้องโกง ?

พ่อนักวิชาการ จ.กระบี่ ยันลูกสาวสอบบรรจุข้าราชได้เอง หลังมีชื่อเอี่ยวทุจริต ด้านโซเชียลว่อนข้อสอบท้องถิ่น 68 ใครเห็นก็อึ้ง ข้อสอบประถมยังยากกว่านี้
จากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นอื้อฉาวในขณะนี้ ล่าสุด (25 มิถุนายน 2569) ทีมข่าวช่อง 3 ได้พูดคุยกับ นายรัญ พ่อของนักวิชาการตรวจสอบภายใน อบต.คลองเขม้า จ.กระบี่ ที่มีชื่อเอี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว โดยชี้ว่า หลังเห็นรูปลูกสาวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ตกใจมาก และยังสงสัยว่าชื่อของลูกไปเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไง เนื่องจากการสอบบรรจุข้าราชการของลูกสาว ลูกสาวสอบได้ด้วยตัวเอง และตนก็ไม่เคยเสียเงินให้กระบวนการทุจริตเพื่อฝากลูกบรรจุข้าราชการ
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
อย่างไรก็ตาม นายรัญ ยอมรับว่าเคยมี สส. คนหนึ่งโทรศัพท์มาหาตน อ้างว่ามีเส้นสายฝากให้ลูกเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ และตนก็ปฏิเสธไปเพราะมั่นใจความสามารถของลูกสาว
ยืนยันว่าที่ตนจ่ายไป มีค่าค่าคอร์สติวหนังสือของลูกสาวเพียง 14,000 บาทเท่านั้น ให้ลูกสาวไปเรียน ซึ่งที่ผ่านมาลูกสาวก็ทุ่มเทตั้งใจเรียนอ่านหนังสืออย่างหนักมาตลอด รวมถึงลูกก็หัวดี เรียนเก่งอยู่แล้ว
ตอนนี้สภาพจิตใจของลูกสาวและครอบครัวย่ำแย่มาก โดยลูกสาวไม่พร้อมคุยกับใครทั้งสิ้น และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เนื่องจากบริสุทธิ์ใจ
แชร์สนั่น ข้อสอบท้องถิ่น ออกแบบนี้จริงเหรอ ?
ขณะที่รายงานกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ยังมีรายงานอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก หลังมีดราม่าทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อมีคนออมาเปิดตัวอย่างข้อสอบจริง ที่ใช้ในการสอบท้องถิ่นเมื่อปี 2568 ซึ่งหลายข้อนั้นทำเอาชาวเน็ตถึงกับพูดไม่ออก มองว่าข้อสอบเด็กประถมยังยากกว่านี้
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
โดยตัวอย่างข้อสอบ ที่ทางเพจ ติวติดพิชิตนายสิบตำรวจ by ครูพี่ไทย รวบรวมมาได้ มีข้อหนึ่งที่เป็นโจทย์ให้เติมคำที่หายไปในช่องว่าง โดยมาเป็นประโยค "My name ... John." ให้เลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกคือ
a. is
b. am
c. are
d. of
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
นอกจากนี้ยังมีอีกข้อ เมื่อ A ถามว่า "How old are you ?" (คุณอายุเท่าไหร่ ?) B ควรจะตอบว่าอะไรระหว่าง 4 ตัวเลือกนี้
a. I'm 12 years old. (ฉันอายุ 12 ปี)
b. I'm from Thailand. (ฉันมาจากประเทศไทย)
c. I'm a student. (ฉันเป็นนักเรียน)
d. I'm fine, thank you. And you ? (ฉันสบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ ?)
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
แถมยังมีอีกข้อที่ถามว่า "The cat is an ..." (แมวคือ...) โดยให้เลือกคำตอบระหว่าง
a. animal (สัตว์)
b. insect (แมลง)
c. doll (ตุ๊กตา)
d. toy (ของเล่น)
งานนี้จึงนำมาสู่การตั้งคำถามว่า ข้อสอบออกแบบนี้จริงหรือไม่ แล้วทำไมถึงออกข้อสอบที่ง่ายขนาดนี้ สำหรับคนที่จะมาเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
ด้านกระแสคอมเมนต์จากชาวเน็ตเอง ถึงกับตั้งคำถามว่านี่คือข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือข้อสอบเด็กอนุบาล ง่ายขนาดนี้ยังทุจริตได้ เหมือนแค่สอบพอเป็นพิธีเท่านั้น แต่ก็มีบางส่วนมองว่าข้อที่ดูง่าย ลักษณะเหมือนจงใจปล่อยคะแนน เพราะก็น่าจะมีข้อสอบส่วนอื่นที่มีความซับซ้อน หรือยากขึ้นกว่านี้ ไม่ได้ง่ายแบบนี้ทุกข้อ
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3, กรรมกรข่าวคุยนอกจอ