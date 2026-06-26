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คาเฟ่กลุ้ม ลูกค้าเมินป้ายเตือน หิ้วของกินข้างนอกเข้าร้านดื้อ ๆ แต่คอมเมนต์เสียงแตก

          เจ้าของคาเฟ่โพสต์ขอคำปรึกษา หลังเจอลูกค้านำอาหารและเครื่องดื่มจากร้านอื่นเข้ามากินในร้าน ทั้งที่ติดป้ายห้ามไว้ แต่ชาวเน็ตคอมเมนต์เสียงแตกเป็นสองมุม

ดราม่าคาเฟ่

          กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ร้าน Maysa Bakehome คาเฟ่เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ย่านลาดกระบัง ออกมาโพสต์ผ่าน TikTok ขอคำปรึกษาจากชาวเน็ต หลังเจอเหตุการณ์ลูกค้านำอาหารและเครื่องดื่มจากร้านอื่นเข้ามานั่งกินในร้าน ทั้งที่มีการติดป้ายห้ามไว้อย่างชัดเจน

ดราม่าคาเฟ่
ภาพจาก TikTok @maysa.bakehome

          ทางร้านเผยภาพลูกค้าชายหญิงโต๊ะหนึ่งที่เข้ามานั่งกินอาหารในร้าน พร้อมกับเครื่องดื่มจากร้านอื่น อีกทั้งหลังจากลุกออกจากร้าน ยังทิ้งทั้งแก้วเครื่องดื่มและกระป๋องเบียร์ไว้ให้ทางร้านเป็นผู้เก็บ

          เจ้าของร้านระบุว่า ขณะเกิดเหตุไม่กล้าพูดหรือเข้าไปเตือน เพราะเกรงใจและไม่กล้าเตือนต่อหน้าลูกค้าคนอื่น จึงนำเรื่องราวมาโพสต์พร้อมข้อความว่า "ขอคำแนะนำหน่อยค่ะพี่ ๆ ถ้าเจอแบบนี้ต้องทำยังไง หรือว่าป้ายของหนูเล็กไปคะ"

ดราม่าคาเฟ่
ภาพจาก TikTok @maysa.bakehome

          หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่า หากลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอาหารของร้านแล้ว การพกเครื่องดื่มจากที่อื่นเข้ามาอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะอย่างน้อยก็ยังเข้ามาใช้บริการ และหากร้านบริการดี อาหารอร่อย ก็อาจเกิดการบอกต่อหรือรีวิวให้ร้านได้

ดราม่าคาเฟ่
ภาพจาก TikTok @maysa.bakehome

          ขณะที่อีกหลายความคิดเห็นมองว่า การนำอาหารหรือเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าร้าน ถือเป็นเรื่องของมารยาทพื้นฐาน เพราะเมื่อเลือกเข้าร้านใดก็ควรอุดหนุนสินค้าของร้านนั้น โดยเฉพาะเมื่อทางร้านติดป้ายแจ้งไว้ชัดเจนแล้ว การยังนำเข้ามากินก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

ดราม่าคาเฟ่
ภาพจาก TikTok @maysa.bakehome

          นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ทำงานด้านบริการและร้านคาเฟ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เจ้าของกิจการเปิดร้านเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม แม้ลูกค้าจะสั่งมากหรือน้อยก็ไม่ใช่ปัญหา แต่ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านอื่นเข้ามาในร้าน พร้อมยอมรับว่า หลายครั้งพนักงานเองก็รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องเข้าไปแจ้งลูกค้า แม้จะมีป้ายประกาศไว้อย่างชัดเจนก็ตาม

ดราม่าคาเฟ่
ภาพจาก TikTok @maysa.bakehome

          ส่วนอีกด้านก็มีชาวเน็ตเสนอแนวทางแก้ไข เช่น จัดพื้นที่สำหรับฝากเครื่องดื่มไว้หน้าร้านก่อนเข้าใช้บริการ หรือเพิ่มข้อความบนโต๊ะว่า "นำอาหารหรือเครื่องดื่มนอกร้านมากิน เพิ่ม 50 บาทต่อคน" เพราะมองว่าลูกค้าบางคนอาจไม่ทันสังเกตป้ายที่ติดไว้ เป็นต้น

ดราม่าคาเฟ่
ภาพจาก TikTok @maysa.bakehome

ดราม่าคาเฟ่
ภาพจาก TikTok @maysa.bakehome


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