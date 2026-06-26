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สะเทือนอีก ! ว่อนคลิปข้าราชการโคราช รับจ็อบเป็นนายหน้า ซื้อขายตำแหน่งท้องถิ่น

           โซเชียลแฉคลิปเสียงข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา อ้างเป็นนายหน้าซื้อขายตำแหน่งสอบท้องถิ่น เรียกเงินซื้อขายตำแหน่ง หลักฐานมัดส่งบัญชีแบงก์โอนเงินชัดเจน

ทุจริตสอบท้องถิ่น

           ยังคงกลายเป็นประเด็นที่สั่นสะเทือนวงการข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จากกรณีเจ้าหน้าที่บุกทลายเครือข่ายแก้คะแนนสอบและซื้อขายตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น มูลค่าความเสียหายสูงถึง 4.5 พันล้านบาท 

ทุจริตสอบท้องถิ่น
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน

ทุจริตสอบท้องถิ่น
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน

           ล่าสุด (26 มิถุนายน 2569) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาระหว่างชายและหญิง พร้อมข้อความระบุว่า "นายหน้าใหญ่สายโคราช ซื้อขายตำแหน่งสอบท้องถิ่น ยังสถิตอยู่ในประทายไหมเอ่ย ตามล่าหาตัวอยู่" โดยตีแผ่พฤติกรรมของข้าราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดเทศบาลตำบลประทายรายหนึ่ง ว่าเป็นผู้จัดหาและเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการสอบบรรจุ รวมถึงมีการส่งหน้าสมุดบัญชีเพื่อรับโอนเงิน

ทุจริตสอบท้องถิ่น
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน

           สำหรับเนื้อหาในคลิปเสียง เป็นการสนทนาที่ฝ่ายหญิงกล่าวอ้างว่า ได้ดำเนินการเรื่องรายชื่อผู้เข้าสอบไว้แล้ว แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่จะได้รับการบรรจุ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากไม่ได้รับการบรรจุตามที่คาดหวัง อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่า "เจ้านาย" จะนำเงินมาคืนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อไม่ให้เสียโอกาส และหากมีการเปิดสอบในปีหน้า จะดำเนินการใหม่อีกครั้ง

ทุจริตสอบท้องถิ่น
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน

           ภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป ส่งผลกระทบให้เกิดข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงต้องดำเนินการตามกฎหมาย และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลสืบสวนกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก



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สะเทือนอีก ! ว่อนคลิปข้าราชการโคราช รับจ็อบเป็นนายหน้า ซื้อขายตำแหน่งท้องถิ่น อัปเดตล่าสุด 26 มิถุนายน 2569 เวลา 16:25:02 20,729 อ่าน
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