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ไปกินสุกี้ตี๋น้อย แต่โดนพนักงานบอก รหัสแดง ความหมายคืออะไร เจอทีเป็นเรื่อง

          ไปกินสุกี้ตี๋น้อย แต่โดนพนักงานบอก รหัสแดง ความหมายคืออะไร มีเฉลย เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ควรเจอ

สุกี้ตี๋น้อย

          หลายคนที่เคยไปกินสุกี้ตี๋น้อย คงเคยได้ยินพนักงานพูดว่า "รหัสแดง" แต่ก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไร ใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะได้มันมาง่าย ๆ

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          วันที่ 27 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบและเฉลยว่า รหัสแดง ที่พนังกงานพูดนั้น หมายถึงลูกค้ากินอาหารเหลือและต้องถูกปรับนั่นเอง

          สุดท้าย การกินบุฟเฟต์ที่ดีที่สุด ต้องกินแบบประเมินสถานการณ์ให้ดีว่าท้องเราไหวไหม จะได้ไม่ต้องเสี่ยงถูกปรับแบบคนที่ได้รหัสแดง

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย


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ไปกินสุกี้ตี๋น้อย แต่โดนพนักงานบอก รหัสแดง ความหมายคืออะไร เจอทีเป็นเรื่อง โพสต์เมื่อ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 09:03:42 1,608,957 อ่าน
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