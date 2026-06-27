ไปกินสุกี้ตี๋น้อย แต่โดนพนักงานบอก รหัสแดง ความหมายคืออะไร เจอทีเป็นเรื่อง

ไปกินสุกี้ตี๋น้อย แต่โดนพนักงานบอก รหัสแดง ความหมายคืออะไร มีเฉลย เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ควรเจอ
หลายคนที่เคยไปกินสุกี้ตี๋น้อย คงเคยได้ยินพนักงานพูดว่า "รหัสแดง" แต่ก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไร ใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะได้มันมาง่าย ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย
วันที่ 27 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบและเฉลยว่า รหัสแดง ที่พนังกงานพูดนั้น หมายถึงลูกค้ากินอาหารเหลือและต้องถูกปรับนั่นเอง
สุดท้าย การกินบุฟเฟต์ที่ดีที่สุด ต้องกินแบบประเมินสถานการณ์ให้ดีว่าท้องเราไหวไหม จะได้ไม่ต้องเสี่ยงถูกปรับแบบคนที่ได้รหัสแดง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย