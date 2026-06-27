ปัญหาโลกแตก เมื่อมีปลาปริศนามาตากที่หน้าบ้าน สงสัยแดดแรง แนะวิธีแก้ได้ผล

ปัญหาโลกแตก เมื่อมีปลาปริศนามาตากที่หน้าบ้าน สงสัยแดดแรง ชาวเน็ตแนะวิธีแก้เผ็ดที่ได้ผล จากนี้คงไม่มาวางอีกแน่
วันที่ 27 มิถุนายน 2569 TikTok @umikoyumyum มีการเล่าประสบการณ์ปัญหาโลกแตก เมื่อเธออยู่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง แม้จะมีพื้นที่ส่วนตัวกำหนดสัดส่วนเอาไว้ชัดเจน แต่เพื่อนบ้านก็สามารถสร้างปัญหาได้
ภาพจาก TikTok @umikoyumyum
ภาพจาก TikTok @umikoyumyum
เรื่องของเรื่องคือ หน้าห้องเธอกลับมีปลาปริศนาตากไว้ในตะแกรง กลิ่นเหม็น ๆ เห็นแล้วพอรู้เลยว่า เป็นของคนข้างบ้านแน่ ๆ ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่า หน้าห้องเราแดดแรงกว่าห้องป้าหรือ ถึงต้องมาตากกันตรงนี้
ส่วนชาวเน็ตแนะนำสารพัดวิธี เช่น แอบหยิบมาสักตัว หรือไม่ก็แอบหยอดอะไรเพื่อแก้เผ็ด หรือเอารองเท้าไปตากข้าง ๆ ก็ได้
ภาพจาก TikTok @umikoyumyum
ภาพจาก TikTok @umikoyumyum