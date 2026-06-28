อาลัย พญ.พัชรวรรณ สืบมี หมอ รพ.ร้อยเอ็ด คนไข้แห่เมนต์ อ่านแล้วรู้เลยหมอน้ำดีมีจริง

พญ.พัชรวรรณ สืบมี อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม เสียชีวิต โรงพยาบาลและคนไข้ต่างอาลัยมาก หมอน้ำดีมีอยู่จริง และมีการพระราชทานเพลิงศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 28 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกาศว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอแสดงความเคารพและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พญ.พัชรวรรณ สืบมี อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ วันพฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2569 ณ เมรุวัดหนองยาง ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ด้านคนไข้ต่างเข้ามาคอมเมนต์อาลัย เสียใจอย่างสุดซึ้งที่สูญเสียบุคลากรน้ำดี เป็นที่รักของคนไข้เป็นอย่างยิ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด