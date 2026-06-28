ร้านอาหารแสนอร่อย เบื้องหลังสุดดาร์ก ยาบ้าซ่อนในลูกชิ้น ข้างในร้านคนละเรื่อง

ร้านอาหารแสนอร่อย เบื้องหลังสุดดาร์ก ขายยาบ้าซ่อนเอาไว้ในลูกชิ้น ในร้านเหมือนแดนสรวงสวรรค์ อบายมุขครบวงจร สวนทางหน้าร้านสิ้นเชิง
วันที่ 28 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าปฏิบัติการทลายแหล่งแพร่กระจายยาเสพติด ภายในซอยสุขสวัสดิ์ 26 โดยสามารถจับกุมนายต่อ อายุ 46 ปี ในข้อหาสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงข้อหา "ฟอกเงิน" พร้อมตรวจยึดยาบ้า 37 เม็ด ยาไอซ์ 1 ถุง อุปกรณ์การเสพจำนวนมาก ถุงแบ่งบรรจุยาเสพติด และโทรศัพท์มือถือที่พบข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไทย
จากการตรวจสอบประวัติ พบว่า นายต่อ เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงินมาแล้วรวม 5 คดี ตั้งแต่ปี 2555, 2560, 2566 และปี 2569 โดยล่าสุดใช้ร้านขายลูกชิ้นทอดเป็นฉากบังหน้า และมีการลักลอบจำหน่ายยาบ้าในราคาเม็ดละ 18 บาท อีกทั้งยังมีข่าวลือว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้ภายในลูกชิ้นทอดเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้น
ภายนอกหน้าร้านเป็นเพียงห้องแถวเล็ก ๆ แต่เมื่อเข้าไปภายในกลับกว้างใหญ่สูงถึง 3 ชั้นและซับซ้อนคล้ายรังปลวก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบกับยาบ้าและยาไอซ์ด้านหลังบ้าน มีโซฟาและอุปกรณ์การเสพจัดเตรียมไว้ให้ และยังมีสะพานไม้เลี่ยงเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าเพื่อไว้บริการให้ลูกค้าหลบหนีข้ามฝั่งหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ และในห้องโถงใหญ่ภายในตัวอาคาร ขณะที่ภายในห้องโถงยังพบ "ตู้ม้า" สำหรับให้บริการลูกค้า โดยบิดาของผู้ต้องหา อายุ 74 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไทย
ในชั้นจับกุม นายต่อให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่า ตนเองเป็นผู้ค้ายาเสพติด เพราะรายได้ไม่พอใช้ โดยหลบหนีมาจากย่านเทียนทะเลมาอยู่ที่นี่ โดยยอมรับว่าวันนี้โชคดีมากที่โดนจับกุมเพราะปัจจุบันตนเองตั้งใจจะเลิกขายเลิกเสพแล้ว เพราะมีลูกน้อย 9 เดือน หากเป็นปกติจะสั่งซื้อยาเสพติดมาที่ละ 300-500 เม็ด เชื่อว่าเป็นบุญที่ตนเองคิดจะเลิกเพื่อลูก ส่วนเบาะแสการยัดยาบ้าในลูกชิ้นนั้นยืนยันว่าไม่ได้แอบยัดในลูกชิ้น สัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
ด้านเจ้าหน้าที่ยังมิได้ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหา เพราะจากการวิเคราะห์ผู้ต้องหารายนี้มีความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ผิด เช่น มีการใช้กลยุทธในการขายโดยใช้ ตู้ม้า และ ยาม้า เกื้อหนุนการขายไปพร้อมๆกัน ทำให้ร้านขายลูกชิ้นแห่งนี้กลายเป็นจุดแพร่กระจายยาเสพติดขึ้นชื่อในพื้นที่อย่างรวดเร็ว