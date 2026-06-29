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เชฟหญิงไทย จ่อขึ้นศาลเมียนมา คดีฆ่xอดีตผัวนักการทูตสหรัฐฯ คา รร. ย่างกุ้ง

          เชฟชาวไทย ถูกจับข้อหาฆาตกรรมอดีตสามีนักการทูต ในเมียนมา จ่อขึ้นศาลพิจารณาคดี พบจบจากสถาบันดัง-มีช่องยูทูบ อาจเจอโทษหนักถึงประหาร พบยังเผยรายละเอียดดดีน้อย

เชฟหญิงไทย จ่อขึ้นศาลเมียนมา

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ FOX8 รายงานอ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว AP กรณีนักการทูตสหรัฐฯ วัย 43 ปี ถูกฆาตกรรมในโรงแรมใจกลางเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยมีการจับกุมหญิงชาวไทยซึ่งเป็นอดีตภรรยา ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุ

          รายงานระบุว่า นางภาวินี สุภาศิริวิสัน (Pavinee Supasirivisan) เป็นเชฟขนมหวานชาวไทย ที่จบการศึกษาจากสถาบันทำอาหารชื่อดัง Le Cordon Bleu และมีช่อง YouTube เป็นของตัวเอง เธอแต่งงานกับ แดเนียล ริวา (Daniel Riva) เมื่อปี 2561 ก่อนที่จะแยกกันอยู่ 

          กระทั่งวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการพบศพของริวาในสภาพถูกแทงที่คอและศีรษะ ภายใน Sakura Residence & Hotel โรงแรมยอดนิยมในกลุ่มนักการทูตและชาวต่างชาติ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานทูตสหรัฐฯ ในย่างกุ้ง ก่อนจะมีการกล่าวหานางภาวินีผู้เป็นอดีตภรรยา ว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรม 

เชฟหญิงไทย จ่อขึ้นศาลเมียนมา

          ขณะเดียวกันนางภาวินียังถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองของเมียนมา และเข้ารับการพิจารณาคดีครั้งที่ 2 ณ ศาลในเมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยทางการเมียนมาจะดำเนินคดีเธอในข้อหาเกี่ยวกับคนเข้าเมืองก่อน อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเธอรับสารภาพหรือไม่ ขณะที่ข้อหาตรวจคนเข้าเมืองมีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 5 ปี 

          อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่าการพิจารณาดีตรวจคนเข้าเมืองจะสิ้นสุดเมื่อใด และเธอจะขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรมเมื่อไหร่ โดยหากพบว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรม อาจมีโทษตั้งแต่จำคุก 10 ปีขึ้นไป จนถึงประหารชีวิต 

          ด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทย ระบุว่า ได้ให้ความช่วยเหลือทางกงศุลแก่หญิงชาวไทยแล้ว ขณะที่ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันว่ามีเหตุการเสียชีวิตของนักการทูตจริง แต่ไม่เผยชื่อผู้เสียชีวิตหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

          คดีนี้ยังเป็นที่จับจากของสื่อหลายสำนัก แต่ยังคงไม่มีรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับคดีมากนัก ขณะเดียวกันพบว่าผู้เสียชีวิต เติบโตมาในนิวยอร์ก และมุ่งมั่นสร้างอาชีพโดยมุ่งไปยังเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ และก่อนหน้านี้ก็เคยรับตำแหน่งทางการทูตในซูรินาม และติมอร์-เลสเต มาแล้ว 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก FOX8newser


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เชฟหญิงไทย จ่อขึ้นศาลเมียนมา คดีฆ่xอดีตผัวนักการทูตสหรัฐฯ คา รร. ย่างกุ้ง อัปเดตล่าสุด 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12:08:57 1,347 อ่าน
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