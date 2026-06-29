HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ได้เหรอ ? สาวปฏิเสธงานเงินเดือนครึ่งแสน กลับโดนด่าไม่สำนึกบุญคุณ คนดูเงื่อนไข เข้าใจเลย

          ได้เหรอ ? สาวโดนด่าไม่สำนึกบุญคุณ หลังปฏิเสธงานเงินเดือนสูงกว่าครึ่งแสน ยอมทำที่เดิมแม้น้อยกว่ามาก คนดูเงื่อนไข เข้าใจทำไมปฏิเสธ 

หางาน

          ในขณะที่หลายคนอาจเคยเจอประสบการณ์ที่ชวนให้คิดว่า "แบบนี้ก็ได้เหรอ" จากการสัมภาษณ์งานกันมาแล้ว นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากโลกออนไลน์ของมาเลเซีย เมื่อสาวคนหนึ่งออกมาเผยเรื่องที่เธอปฏิเสธข้อเสนองานประจำ รายได้สูง แต่กลับถูกทางตราหน้าเธอว่า "ไม่สำนึกบุญคุณ" แถมยังขู่กลาย ๆ ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า มันถึงขนาดนั้นเลยเหรอ ? 

          โดยจากรายงานของเว็บไซต์ Sinchew เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2569 หญิงรายดังกล่าวออกมาแชร์เรื่องราวของเธอผ่าน Threads ว่า ปัจจุบันเธอทำงานซึ่งสามารถทำจากที่บ้านได้ ได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 5,000 ริงกิต (ราว 40,000 บาท) จนเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทจัดหางานได้ติดต่อมาเพื่อยื่นข้อเสนองานใหม่ ที่มีเงินเดือน 7,000 ริงกิต (ราว 57,000 บาท) ให้ 

          อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งงานดังกล่าวต้องเข้าทำงานในออฟฟิศเต็มเวลา ซึ่งเธอต้องใช้เวลาในการเดินทางวันละประมาณ 2 ชั่วโมง อีกทั้งเวลาทำงานยังไม่ยืดหยุ่น หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เธอก็ตัดสินใจปฏิเสธงานนั้น แต่ใครจะคิดว่ากลับทำให้บริษัทจัดหางานไม่พอใจ จนถึงขั้นโทร. กลับมาด่า ! 

          สาวคนนี้ซึ่งช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น เผยว่า หลังจากเธอปฏิเสธงานใหม่ บริษัทจัดหางานโทร. กลับมาต่อว่าเธอ วิจารณ์ว่าเธอไม่รู้จักสำนึกบุญคุณเกินไป และยังขู่อีกว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อความก้าวหน้าในอนาคตการงานของเธอแน่

          หญิงสาวระบุว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบรัษทดังกล่าว ระบุอย่างชัดเจนว่า 7,000 ริงกิต คือข้อกำหนดเงินเดือนขั้นสุดท้าย และคำวิจารณ์ที่เธอได้รับเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของบริษัทจัดหางาน ไม่เกี่ยวกับจุดยืนใด ๆ จากบริษัท 

หางาน

          เพียงไม่นานหลังโพสต์ไป เรื่องดังกล่าวก็กลายมาเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตถกเถียงกันสนั่น โดยเฉพาะการเทียบคุณค่าของงานที่ได้เงินเดือนสูง ๆ กับงานที่มีสามารถทำงานทางไกลได้ 

          มีคนจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนเจ้าของเรื่อง เพราะเชื่อว่าความสำนึกในบุญคุณใด ๆ ไม่ควรถูกนำมาโยงกับเรื่องนี้ และทางเลือกที่เหมาะสมน่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิต รวมถึงสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตมากกว่า 
 
          บางคนบอกตรง ๆ เลยว่า การได้เงินเพิ่มราว 17,000 บาท แต่แลกกับงานที่มีความเครียดสูงกว่า แถมต้องเดินทางนาน 2 ชั่วโมงทุกวัน เป็นอะไรที่ไม่คุ้มเอาเสียเลย หลายคนยังชี้ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายแฝงต่าง ๆ ด้วย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ตลอดจนเวลาและพลังงานที่ต้องเสียไปกับการเดินทาง
 
          โดยชาวเน็ตรายหนึ่งชี้ว่า "7,000 ริงกิตฟังดูเหมือนเยอะนะ แต่ 5000 ริงกิต ทำมอบอิสรภาพและเวลาให้คุณได้"

ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ได้เหรอ ? สาวปฏิเสธงานเงินเดือนครึ่งแสน กลับโดนด่าไม่สำนึกบุญคุณ คนดูเงื่อนไข เข้าใจเลย โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 12:06:32 5,963 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย