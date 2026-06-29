ได้เหรอ ? สาวปฏิเสธงานเงินเดือนครึ่งแสน กลับโดนด่าไม่สำนึกบุญคุณ คนดูเงื่อนไข เข้าใจเลย

ได้เหรอ ? สาวโดนด่าไม่สำนึกบุญคุณ หลังปฏิเสธงานเงินเดือนสูงกว่าครึ่งแสน ยอมทำที่เดิมแม้น้อยกว่ามาก คนดูเงื่อนไข เข้าใจทำไมปฏิเสธ
ในขณะที่หลายคนอาจเคยเจอประสบการณ์ที่ชวนให้คิดว่า "แบบนี้ก็ได้เหรอ" จากการสัมภาษณ์งานกันมาแล้ว นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากโลกออนไลน์ของมาเลเซีย เมื่อสาวคนหนึ่งออกมาเผยเรื่องที่เธอปฏิเสธข้อเสนองานประจำ รายได้สูง แต่กลับถูกทางตราหน้าเธอว่า "ไม่สำนึกบุญคุณ" แถมยังขู่กลาย ๆ ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า มันถึงขนาดนั้นเลยเหรอ ?
โดยจากรายงานของเว็บไซต์ Sinchew เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2569 หญิงรายดังกล่าวออกมาแชร์เรื่องราวของเธอผ่าน Threads ว่า ปัจจุบันเธอทำงานซึ่งสามารถทำจากที่บ้านได้ ได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 5,000 ริงกิต (ราว 40,000 บาท) จนเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทจัดหางานได้ติดต่อมาเพื่อยื่นข้อเสนองานใหม่ ที่มีเงินเดือน 7,000 ริงกิต (ราว 57,000 บาท) ให้
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งงานดังกล่าวต้องเข้าทำงานในออฟฟิศเต็มเวลา ซึ่งเธอต้องใช้เวลาในการเดินทางวันละประมาณ 2 ชั่วโมง อีกทั้งเวลาทำงานยังไม่ยืดหยุ่น หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เธอก็ตัดสินใจปฏิเสธงานนั้น แต่ใครจะคิดว่ากลับทำให้บริษัทจัดหางานไม่พอใจ จนถึงขั้นโทร. กลับมาด่า !
สาวคนนี้ซึ่งช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น เผยว่า หลังจากเธอปฏิเสธงานใหม่ บริษัทจัดหางานโทร. กลับมาต่อว่าเธอ วิจารณ์ว่าเธอไม่รู้จักสำนึกบุญคุณเกินไป และยังขู่อีกว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อความก้าวหน้าในอนาคตการงานของเธอแน่
หญิงสาวระบุว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบรัษทดังกล่าว ระบุอย่างชัดเจนว่า 7,000 ริงกิต คือข้อกำหนดเงินเดือนขั้นสุดท้าย และคำวิจารณ์ที่เธอได้รับเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของบริษัทจัดหางาน ไม่เกี่ยวกับจุดยืนใด ๆ จากบริษัท
เพียงไม่นานหลังโพสต์ไป เรื่องดังกล่าวก็กลายมาเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตถกเถียงกันสนั่น โดยเฉพาะการเทียบคุณค่าของงานที่ได้เงินเดือนสูง ๆ กับงานที่มีสามารถทำงานทางไกลได้
มีคนจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนเจ้าของเรื่อง เพราะเชื่อว่าความสำนึกในบุญคุณใด ๆ ไม่ควรถูกนำมาโยงกับเรื่องนี้ และทางเลือกที่เหมาะสมน่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิต รวมถึงสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตมากกว่า
บางคนบอกตรง ๆ เลยว่า การได้เงินเพิ่มราว 17,000 บาท แต่แลกกับงานที่มีความเครียดสูงกว่า แถมต้องเดินทางนาน 2 ชั่วโมงทุกวัน เป็นอะไรที่ไม่คุ้มเอาเสียเลย หลายคนยังชี้ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายแฝงต่าง ๆ ด้วย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ตลอดจนเวลาและพลังงานที่ต้องเสียไปกับการเดินทาง
โดยชาวเน็ตรายหนึ่งชี้ว่า "7,000 ริงกิตฟังดูเหมือนเยอะนะ แต่ 5000 ริงกิต ทำมอบอิสรภาพและเวลาให้คุณได้"
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew