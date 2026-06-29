งามหน้า ลูกเรือหญิงไทย โดนรวบคาสนามบินเมลเบิร์น เอกซเรย์กระเป๋าช้าง เจอซุกผงขาว 1 กก. มูลค่ากว่า 11 ล้าน ลอบนำเข้าประเทศ ลาสุด การบินไทยแจง ยันเป็นแอร์ฯ การบินไทย ย้ำเป็นเรื่องของพนักงานรายบุคคล
ภาพจาก Australian Federal Police
ภาพจาก Australian Federal Police
ด้านผู้บัญชาการสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย ระบุว่า จะมีการดำเนินคดีกับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงยศหรือตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายยาเสพติด
ภาพจาก Australian Federal Police
วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ news.com.au รายงานว่า ตำรวจออสเตรเลียจับกุมพนักงานสายการบิน เป็นหญิงชาวไทย อายุ 26 ปี หลังตรวจพบว่าลักลอบขนเฮโรอีน 1 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 11 ล้านบาท) ไว้ในกระเป๋าสัมภาระขณะเดินทางเข้าประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพจาก Australian Federal Police
รายงานระบุว่า หญิงรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตอนที่เดินทางมาถึงสนามบินเมลเบิร์น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย (ABF) พบความผิดปกติขณะเอกซเรย์กระเป๋าผ้า 12 ใบ ที่อยู่ในสัมภาระของเธอ เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบผงสีขาวที่ซ่อนอยู่ตรงซับในของกระเป๋า ซึ่งก็คือเฮโรอีน
ภาพจาก Australian Federal Police
ทั้งนี้ หญิงรายดังกล่าวถูกจับกุมในข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดที่ควบคุมโดยด่านชายแดน ในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก 25 ปี ปัจจุบันเธอถูกควบคุมตัวอยู่และมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 14 กันยายน นี้
ด้านผู้บัญชาการสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย ระบุว่า จะมีการดำเนินคดีกับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงยศหรือตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายยาเสพติด
ภาพจาก Australian Federal Police
ขณะที่ทางสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) ได้เผยแพร่ภาพสัมภาระของพนักงานสายการบินที่ถูกจับกุม พบว่าเป็นถุงผ้าลายช้างที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ บนถุงผ้ายังมีตัวอักษรระบุชัดว่า "ไทยแลนด์" ซึ่งเมื่อกรีดผ้าด้านนอก พบว่ามีผงสีขาวซ่อนอยู่ในชั้นซับในของกระเป๋า
ล่าสุด (29 มิถุนายน) เฟซบุ๊ก Thai Airways เผยคำชี้แจงจากสายการบินไทย ระบุว่า การบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานถูกควบคุมตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศออสเตรเลีย
ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียนั้น
บริษัทฯ ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมาย
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน รวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้พนักงานครอบครอง นำเข้า ขนส่ง หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบิน
หากกระทำผิดบริษัทฯ จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด จากข้อมูลเบื้องต้น บริษัทฯ เข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุ โดยบริษัทฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่ให้บริการและไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ตลอดกระบวนการ
ขอบคุณข้อมูลจาก news.com.au