ต่างกันคนละขั้ว หนุ่มจองโรงแรมคืนละ 185 บาท ข้างนอกแอบน่ากลัว พอเห็นข้างในแทบอ้าปากค้าง
ผู้ใช้ TikTok @kem_review1990 ได้เผยภาพหนุ่มคนหนึ่ง จองโรงแรมที่พัทยาคืนละ 185 บาท ลงทุนบินจากเชียงใหม่ เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง หลังอ่านรีวิวว่าโรงแรมแห่งนี้ของเขาแรงจริง เห็นข้างนอกแอบดูหลอนหน่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงลานจอดรถ ความน่ากลัวมาเต็ม
แต่พอเดินเข้าข้างในโรงแรม ผลปรากฏว่า ทั้งสวยและสะอาดกว่าที่คิด สระว่ายน้ำก็มีนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก และไม่มีความน่ากลัวเหมือนอย่างที่เขารีวิวกัน
ภาพจาก TikTok @kem_review1990