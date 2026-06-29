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หนุ่มจองโรงแรมคืนละ 185 บาท ข้างนอกแอบน่ากลัว พอเห็นข้างในแทบอ้าปากค้าง

       ต่างกันคนละขั้ว หนุ่มจองโรงแรมคืนละ 185 บาท ข้างนอกแอบน่ากลัว พอเห็นข้างในแทบอ้าปากค้าง
           ผู้ใช้ TikTok @kem_review1990 ได้เผยภาพหนุ่มคนหนึ่ง จองโรงแรมที่พัทยาคืนละ 185 บาท ลงทุนบินจากเชียงใหม่ เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง หลังอ่านรีวิวว่าโรงแรมแห่งนี้ของเขาแรงจริง เห็นข้างนอกแอบดูหลอนหน่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงลานจอดรถ ความน่ากลัวมาเต็ม
จองโรงแรม

จองโรงแรม

จองโรงแรม

           แต่พอเดินเข้าข้างในโรงแรม ผลปรากฏว่า ทั้งสวยและสะอาดกว่าที่คิด สระว่ายน้ำก็มีนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก และไม่มีความน่ากลัวเหมือนอย่างที่เขารีวิวกัน
จองโรงแรม

จองโรงแรม

จองโรงแรม

ภาพจาก TikTok @kem_review1990
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หนุ่มจองโรงแรมคืนละ 185 บาท ข้างนอกแอบน่ากลัว พอเห็นข้างในแทบอ้าปากค้าง โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 15:59:54 1,864 อ่าน
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