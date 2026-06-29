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ไขข้อสงสัย ทำไม พนง. ร้านอาหาร - รร. เทน้ำแข็งลงส้วม บอกเลยมีประโยชน์กว่าที่คิด

          ก้อนน้ำแข็งเหลือใช้ มีประโยชน์มากกว่าที่คิด เอามาเทลงโถส้วม ได้ผลลัพธ์ชวนว้าว เผยแล้วทำไมพนักงานร้านอาหารหรือโรงแรม เอาน้ำแข็งมาเทใส่ส้วม 

น้ำแข็งในส้วม

          หลายคนคงรู้สึกสงสัยว่าทำไมร้านอาหารและโรงแรมหลาย ๆ ที่จึงมีการเทน้ำแข็งลงในโถชักโครก ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร ทำไมปล่อยน้ำแข็งไว้เป็นกองแบบนั้น แต่ความจริงแล้วนี่อาจเป็นทริกในการทำความสะอาดที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิด แถมยังช่วยดับกลิ่นในบางสถานการณ์ด้วย 

          โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Phunutoday พาไปไขความลับเกี่ยวกับการใช้น้ำแข็งล้างส้วม พบว่าวิธีการนี้มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

1. ช่วยชะล้างสิ่งสปกรกและเศษขยะที่ติดอยู่ในท่อ

          เมื่อเทก้อนน้ำแข็งลงในโถส้วมตรง ๆ แล้วกดน้ำ ก้อนน้ำแข็งจะเคลื่อนลงไปพร้อมกับน้ำ และสร้างแรงกระแทกเชิงกลต่อผนังท่อ ทำให้คราบสกปรกหลุดออก อีกทั้งน้ำแข็งยังช่วยขัดสิ่งสกปรก เยื่อเมือก หรืออะไรก็ตามที่สะสมอยู่ในระบบระบายน้ำให้หลุดออกได้บ้าง 

          เมื่อน้ำแข็งละลายไปจนหมดก็ยังไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างใด ๆ เรียกว่าเป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อเหมือนสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง ด้วยเหตุนี้พนักงานทำความสะอาดบางคนจึงมักใช้วิธีนี้เป็นตัวช่วย

2. ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโถส้วม 

          ห้องน้ำตามร้านอาหารหรือโรงแรมมักจะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ง่ายหากไม่ทำความสะอาดระบบระบายน้ำเป็นประจำ การเทน้ำแข็งลงชักโครกและกดน้ำจะช่วยชะล้างของเสียที่ตกค้างในท่อออกได้บ้าง ซึ่งของเสียเหล่านี้มักเป็นปัจจัยที่ทำให้กิดกลิ่นเหม็น

          แม้ความเย็นจากน้ำแข็งจะไม่ได้ช่วยลดกลิ่นโดยตรง แต่ก็ช่วยชะลอการทำงานของแบคทีเรียได้ในระยะสั้น ๆ ดังนั้น จึงช่วยให้รู้สึกเหมือนห้องน้ำสะอาดขึ้นหลังทำความสะอาด 

น้ำแข็งในส้วม

3. ทางลัดทำความสะอาดด่วน  

          ในโรงแรม ศูนย์ประชุม หรือร้านอาหารที่มีลูกค้าเข้าจำนวนมาก พนักงานทำความสะอาดมักมีเวลาสั้น ๆ ในการทำความสะอาดระหว่างการใช้งาน ซึ่งในสถานการณ์ที่ไม่สามารถล้างห้องน้ำได้ทันที การเทน้ำแข็งแล้วกดน้ำจึงเป็นทางลัดที่ช่วยชำระสิ่งสกปรก เศษทิชชู หรือคราบตกค้างเบา ๆ ในโถได้ แถมยังทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีกลิ่นสารเคมีตกค้าง 

4. เสริมประสิทธิภาพการทำความสะอาด เมื่อใช้ร่วมกับน้ำยา

          การล้างส้วมด้วยน้ำแข็งจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้ในบางกรณี จึงมีบริษัททำความสะอาดบางแห่งใช้น้ำแข็งร่วมกับน้ำยาทำความสะอาด โดยเมื่อน้ำแข็งเคลื่อนไปตามแรงน้ำจะมีลักษณะคล้ายการกวนน้ำ ช่วยให้น้ำยาสัมผัสกับพื้นที่ภายในท่อได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 

          อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าน้ำแข็งทำหน้าที่เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น หากเจอส้วมที่มีคราบฝังแน่น ท่ออุดตัน หรือมีคราบที่สะสมมานาน ก็ยังคงต้องใช้วิธีการทำความสะอาดแบบเฉพาะ เพื่อการจัดการอย่างทั่วถึง 

5. ไม่ใช่ทริกมหัศจรรย์อย่างที่หลายคนคิด 

          ในขณะที่มีโพสต์มากมายอ้างว่าแค่เทน้ำแข็งลงส้วมก็ชำระล้างคราบได้หมดจดหรือทำให้ท่อหายตันได้ทั้งหมด แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ง่ายแบบนั้น เพราะก้อนน้ำแข็งไม่สามารถละลายคราบหนา ๆ และจัดการกับการอุดตันหนัก ๆ ได้ รวมถึงใช้แทนที่การทำความสะอาดประจำไม่ได้ด้วย ดังนั้น หากคาดหวังจะใช้ตัวช่วยอย่างผิด ๆ และตั้งความหวังสูงเกินจริง อาจพบกับผลลัพธ์ชวนผิดหวัง 

          แม้การเทน้ำแข็งลงส้วมจะเป็นเพียงตัวช่วยในการทำความสะอาด แต่ด้วยความง่าย และทำได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เป็นเคล็ดลับที่นิยมใช้กันในหมู่พนักงานร้านอาหารและโรงแรมโดยทั่วไปนั่นเอง 


ขอบคุณข้อมูลจาก Phunutoday

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ไขข้อสงสัย ทำไม พนง. ร้านอาหาร - รร. เทน้ำแข็งลงส้วม บอกเลยมีประโยชน์กว่าที่คิด อัปเดตล่าสุด 29 มิถุนายน 2569 เวลา 16:51:02 2,776 อ่าน
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