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ไวรัลป้ายร้านขายไก่ ตอนแรกนึกว่าเพราะขาย 10 บาท แต่ชื่อร้านต่างหาก อ่านว่าอะไร

          ไวรัลป้ายร้านขายไก่ ตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะขาย 10 บาท ความจริงไม่ใช่ เพียงแค่ชื่อร้านก็กินขาด อ่านว่าอะไร


ตามารถไก่ทอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tamvisut AU Pradissap

          วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Tamvisut AU Pradissap มีการโพสต์ร้านไก่ทอดร้านหนึ่ง ที่กลายเป็นไวรัล ตอนแรกคิดว่า เป็นเรื่องราคา เพราะขายเพียง 10 บาท แต่ความจริงไม่ใช่ ชื่อร้านก็ทำให้กลายเป็นไวรัลได้เช่นกัน

          สรุป ชื่อร้านนี้อ่านว่าอย่างไรกันแน่ ?



          คนที่ดูรูปต่างเข้ามาคอมเมนต์คำอ่านของ "ตามารถรถไก่ทอด" เอาไว้ 2 แบบ ซึ่งสามารรถอ่านได้ทั้งคู่

          1. ตา-มา-รถ-ไก่-ทอด

          2. ตา-มาด-รถ-ไก่-ทอด

          แล้วสุดท้าย คุณคิดว่า คำนี้ควรอ่านว่าอะไรดี



ตามารถไก่ทอด




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ไวรัลป้ายร้านขายไก่ ตอนแรกนึกว่าเพราะขาย 10 บาท แต่ชื่อร้านต่างหาก อ่านว่าอะไร โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 20:47:16 2,358 อ่าน
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