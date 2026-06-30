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แฉแชตปริศนา ทักหาแอร์ฯ สาว ฝากหิ้วของไปออสเตรเลีย ก่อนถูกจับปมซุกเฮโรอีน


          เปิดแชตจากแอคเคาต์ปริศนา ทักตื้อแอร์ฯ สาวฝากหิ้วกระเป๋าช้างไปออสเตรเลีย ก่อนถูกจับปมซุกเฮโรอีน  ลูกเรือหลายคนเผยเคยถูกทักแบบนี้เช่นกัน

แอร์ถูกจับ



          จากกรณีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยวัย 26 ปี ถูกจับกุมพร้อมเฮโรอีนหนัก 1 กิโลกรัม ที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย คดีกำลังถูกขยายผลอย่างต่อเนื่อง หลังสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยข้อมูลว่าผู้ต้องหารับหิ้วสิ่งของเข้า-ออกต่างประเทศเป็นประจำ และคาดว่ามีแรงจูงใจจากค่าจ้างจำนวนสูง ขณะที่เจ้าหน้าที่ไทยและออสเตรเลียเร่งประสานความร่วมมือสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเตือนผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศ หากไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ อาจตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยไม่รู้ตัว

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Darkside สายการบิน เผยแชตของแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุม โดยระบุว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลปริศนาในโลกออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่า "แป้งที่แปลว่าแป้ง" สอบถามว่ารับหิ้วของจากไทยไปออสเตรเลียหรือไม่ พร้อมส่งภาพกระเป๋าผ้ารูปช้างมาให้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของกลางที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียตรวจยึดในคดีนี้

แอร์ถูกจับ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

แอร์ถูกจับ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

แอร์ถูกจับ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          เพจระบุว่า "โลกใบนี้ช่างโหดร้ายนัก เราเองก็ต้องดูแลตัวเอง จริง ๆ น้องเองอาจจะไม่ทันโลกของโจร แค่ดูชื่อก็น่าจะเอะใจสักนิด มันคือแป้ง แต่โลกนี้แม่งไม่ค่อยแฟร์กับคนดีสักเท่าไหร่ เคยได้ยินมีเคสคนแจ้งบริษัทว่ามีลูกเรือรับหิ้วของ เปิดเพจขายเป็นล่ำเป็นสัน เพราะไม่อยากให้บริษัทเสียชื่อ สุดท้ายหัวหน้ากลับเข้าข้างคนรับหิ้ว หาว่าใส่ร้าย ตัวเองโดนบีบให้ออกก็มีมาแล้ว ดังนั้นอย่าไว้ใจใครนะสาว ๆ อยากให้ศุลกากรกำจัดคนพวกนี้ให้หมดเสียที"

          ขณะเดียวกัน มีแอร์โฮสเตสอีกหลายรายโพสต์และแสดงความคิดเห็นว่า ตนเองก็เคยได้รับข้อความจากแอคเคาต์ที่ใช้ชื่อว่า "แป้งที่แปลว่าแป้ง" โดยเป็นการสอบถามเรื่องการรับหิ้วของไปประเทศออสเตรเลียเช่นกัน 



แอร์ถูกจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Darkside สายการบิน

แอร์ถูกจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Darkside สายการบิน

แอร์ถูกจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Darkside สายการบิน



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