เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต เสด็จร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำที่ฝรั่งเศส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในการเสด็จร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำที่ฝรั่งเศส
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya มีการโพสต์ข้อความว่า
วันที่ 29 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในการเสด็จร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (State Dinner) ณ พระราชวังเอลีเซ ซึ่งใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่ 2 (พ.ศ. 2391) อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเคานต์แห่งเอเวรอ (Comte d’Évreux) ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธี การประชุมระดับสูง และการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลก โดยมีประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยา เป็นเจ้าภาพ
ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมลายแก้วชิงดวงเล็ก ย้อมครามธรรมชาติ จากฝีมือการทอของกลุ่มจันทร์โสมา โดย อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ตัดเย็บและปักประดับอย่างวิจิตรโดยห้องเสื้อ Tirapan โดยศิลปินแห่งชาติ คุณธีรพันธ์ วรรณรัตน์ ด้วยลักษณะเด่นของเสื้อคอกว้างไม่มีแขน กุ๊นขอบคอและปักประดับที่ตัวเสื้อ ผสานผ้านุ่งจีบหน้ามีชายพก ทำให้ชุดไทยดุสิตเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม สำหรับงานพิธีค่ำและใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
แต่งพระพักตร์ โดย คุณภูธดา พรธรรมฉัตร
แต่งพระเกศา โดย คุณสมพร ธิรินทร์