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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต เสด็จร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำที่ฝรั่งเศส

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในการเสด็จร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำที่ฝรั่งเศส
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

          วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya มีการโพสต์ข้อความว่า
          วันที่ 29 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในการเสด็จร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (State Dinner) ณ พระราชวังเอลีเซ ซึ่งใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่ 2 (พ.ศ. 2391) อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเคานต์แห่งเอเวรอ (Comte d’Évreux) ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธี การประชุมระดับสูง และการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลก โดยมีประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยา เป็นเจ้าภาพ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมลายแก้วชิงดวงเล็ก ย้อมครามธรรมชาติ จากฝีมือการทอของกลุ่มจันทร์โสมา โดย อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ตัดเย็บและปักประดับอย่างวิจิตรโดยห้องเสื้อ Tirapan โดยศิลปินแห่งชาติ คุณธีรพันธ์ วรรณรัตน์ ด้วยลักษณะเด่นของเสื้อคอกว้างไม่มีแขน กุ๊นขอบคอและปักประดับที่ตัวเสื้อ ผสานผ้านุ่งจีบหน้ามีชายพก ทำให้ชุดไทยดุสิตเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม สำหรับงานพิธีค่ำและใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          แต่งพระพักตร์ โดย คุณภูธดา พรธรรมฉัตร 

          แต่งพระเกศา โดย คุณสมพร ธิรินทร์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต เสด็จร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำที่ฝรั่งเศส อัปเดตล่าสุด 30 มิถุนายน 2569 เวลา 11:03:25 1,542 อ่าน
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