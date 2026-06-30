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หนุ่มไปญี่ปุ่น ติดศุลกากร โดนพาเข้าห้องเย็น เพราะของ 2 สิ่ง ใครมีโรคประจำตัวควรระวัง

          หนุ่มไปญี่ปุ่น ติดศุลกากร โดนพาเข้าห้องเย็น เพราะของ 2 สิ่ง ใครมีโรคประจำตัวควรระวัง ไม่ว่าไปประเทศไหนก็เสี่ยง โชคดีที่รอดมาได้ ไม่ผิดกฎหมาย

เที่ยวญี่ปุ่น

          วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แต่ถูก ตม. เรียกตัวเพราะของในกระเป๋า เมื่อชาวเน็ตอ่านเรื่องเล่าจนจบ พบว่ามีตัวแปรสำคัญที่ผิดกฎหมายที่ไทย รวมถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรทำอีก โดยเฉพาะเรื่องยาประจำตัว ข้อความสรุปได้ดังนี้

          "ทริปนี้เกือบไม่ได้เที่ยว บินถึงโอกินาว่าปุ๊บ เน็ตใช้ไม่ได้ แถมเดินผ่านประตูกระจก ศุลกากรไม่ผ่านยึกยักอยู่ 2-3 รอบ เลยโดนสุ่มตรวจเชิญเข้า "ห้องเย็น" ไปชั่วโมงกว่าเลยครับ โดนยึดหมดทั้งมือถือ ทั้งสมาร์ตวอตช์ ค้นตัวละเอียดตั้งแต่หัวจรดกางเกงใน

          ที่เขาเพ่งเล็งหนัก ๆ คือ "ถุงยาของพ่อ" ที่แกะจากแผงมารวมกันโดยไม่มีฉลาก จนท. ต้องเอาไปสแกนเปิดกูเกิลเช็กทีละเม็ด และอีกอย่างคือ "บุหรี่ไฟฟ้า (Vape)" ที่ผมพกไป อันนี้วุ่นวายสุด ๆ โดนเอาไปสวอปเข้าแล็บตรวจหาสารเสพติด แถมโดน จนท. พูดกดดันจนใจเสีย นึกว่าจะต้องติดคุกญี่ปุ่นซะแล้ว 

          แต่สุดท้ายผลตรวจออกมาว่า "ผ่าน ไม่มีสารเสพติด" บรรยากาศเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มต้อนรับทันที โล่งอกรอดตายมาได้เกือบบ่ายสอง

          ฝากเตือนทุกคนเลยนะ ยาประจำตัวต้องมีฉลากชัดเจน และอะไรที่สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายบ้านเขา อย่าพกไปเด็ดขาด

          เสริมเรื่องด่านอีกนิด ด่าน ตม. กับศุลกากร คือคนละส่วนกันนะ ถ้าติด ตม. จะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ โทษสูงสุดคือส่งกลับประเทศ

          ส่วนศุลกากร ถ้าตรวจเจอสิ่งของผิดกฎหมาย คุณจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายญี่ปุ่นทันที อันนี้โทษหนักเบาก็ว่ากันไป เบา ๆ ก็โดนริบของ แต่ก็ยังออกไปเที่ยวได้ เพราะ (ผ่าน ตม. แล้ว) แต่หนักสุดคือติดตลอดชีวิต"
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หนุ่มไปญี่ปุ่น ติดศุลกากร โดนพาเข้าห้องเย็น เพราะของ 2 สิ่ง ใครมีโรคประจำตัวควรระวัง โพสต์เมื่อ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 11:18:40
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