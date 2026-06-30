จับยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อน ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ รวมมูลค่า 50 ล้าน

จับยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อน ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตัดวงจรสายนักกล้าม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
จุดที่ 1
1.1 ผลิตภัณฑ์ยาอนาบอลิกสเตียรอยด์สำเร็จรูปชนิดฉีดและชนิดรับประทาน เช่น กลุ่มยา Oxymethalone, Oxandrolone, Methandienone, Testosterone, Trenbolone, Stanozolol, Human growth hormone, Methenolone เป็นต้น จำนวน 41 ยี่ห้อ รวมจำนวน 8,690 ขวด
1.2 ขวดไวอัลสำหรับใช้บรรจุของเหลว และผงสารเคมี จำนวน 9,290 ขวด
1.3 ขวดไวอัลเปล่า จำนวน 26,232 ขวด
1.4 สารเคมีบรรจุในถุง ไม่ทราบชนิด จำนวน 6 ถุง
1.5 สารเคมีบรรจุในถุง ระบุชื่อสาร "mannitol" จำนวน 1 ถุง
1.6 ของเหลวใสสีเหลืองบรรจุในแกลลอน จำนวน 9 แกลลอน
1.7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องปิดฝาขวดยาฉีด เครื่องพิมพ์รุ่นการผลิตปิเปต เครื่องชั่งดิจิทัล ตู้ฟรีซ ชุดกรองสุญญากาศ ชุดเครื่องแก้วสุญญากาศ เครื่องอบฆ่าเชื้อ เครื่องอบลมร้อน ตู้อบรังสี UV จำนวน 14 รายการ รวม 41 ชิ้น
1.8 กล่องบรรจุภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ สติ๊กเกอร์ จุกยาง ฝาโลหะ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 122,092 ชิ้น
2.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน และยาอนาบอลิกสเตียรอยด์สำเร็จรูป ชนิดรับประทาน เช่น กลุ่มยา Tamoxifen, Clomiphene, Liothyronine, Oxymethalone, Methandienone, Testosterone, Trenbolone, Stanozolol, Methenolone จำนวน 14 ยี่ห้อ รวม 77,700 เม็ด
2.2 ยาเม็ดบรรจุในกระปุกไม่มีฉลาก จำนวน 155,000 เม็ด
2.3 ยาเม็ดรอการบรรจุ จำนวน 199 ถุง
2.4 กล่องบรรจุภัณฑ์ กระปุกยาเปล่า สติ๊กเกอร์ฉลากหลายยี่ห้อ ซองกันชื้น รวม 405,094 ชิ้น
2.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องกรอกเม็ดยา เครื่องซีล และไดร์เป่าลมร้อน รวม 5 เครื่อง
รวมตรวจค้น 2 จุด ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและรับประทาน จำนวน 8,690 ขวด ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและยาอนาบอลิกสเตียรอยด์สำเร็จรูปชนิดรับประทาน จำนวน 77,700 เม็ด ยาที่อยู่ระหว่างผลิตจำนวน 155,000 เม็ด วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น สารเคมี ของเหลว บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จำนวนกว่า 536,691 ชิ้น รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ จำนวน 46 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 50,000,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
อีกทั้งจากการสืบสวนทราบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าวเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในความผิดลักษณะเดียวกันมาก่อน แต่ยังกระทำผิดซ้ำซากโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หวังแต่ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
1. ฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. ฐานผลิตและขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับ อย. บุกทลายคอนโดย่านพัฒนาการ ลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อน ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ตัดวงจรสายนักกล้าม มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
สำหรับอนาบอลิกสเตียรอยด์ (Anabolic steroids) เป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบฮอร์โมนเพศชาย มีฤทธิ์เร่งการสร้างโปรตีนและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทางการแพทย์ใช้รักษาภาวะฮอร์โมนบกพร่องและกล้ามเนื้อลีบ แต่ในวงการฟิตเนสมักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว หากใช้ในปริมาณสูงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบฮอร์โมนและอวัยวะภายในอย่างเฉียบพลัน เช่น ภาวะตับอักเสบ ไตวายเฉียบพลัน ความดันโลหิตสูง ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติ ส่งผลให้ลูกอัณฑะฝ่อและเล็กลง หย่อนสมรรถภาพทางเพศ และเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโต จนหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ด้านนายอนุวัฒน์ (สงวนนามสกุล) วัย 39 ปี เป็นผู้นำตรวจค้นทั้ง 2 จุด ตรวจยึดของกลาง ได้แก่
จุดที่ 1
1.1 ผลิตภัณฑ์ยาอนาบอลิกสเตียรอยด์สำเร็จรูปชนิดฉีดและชนิดรับประทาน เช่น กลุ่มยา Oxymethalone, Oxandrolone, Methandienone, Testosterone, Trenbolone, Stanozolol, Human growth hormone, Methenolone เป็นต้น จำนวน 41 ยี่ห้อ รวมจำนวน 8,690 ขวด
1.2 ขวดไวอัลสำหรับใช้บรรจุของเหลว และผงสารเคมี จำนวน 9,290 ขวด
1.3 ขวดไวอัลเปล่า จำนวน 26,232 ขวด
1.4 สารเคมีบรรจุในถุง ไม่ทราบชนิด จำนวน 6 ถุง
1.5 สารเคมีบรรจุในถุง ระบุชื่อสาร "mannitol" จำนวน 1 ถุง
1.6 ของเหลวใสสีเหลืองบรรจุในแกลลอน จำนวน 9 แกลลอน
1.7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องปิดฝาขวดยาฉีด เครื่องพิมพ์รุ่นการผลิตปิเปต เครื่องชั่งดิจิทัล ตู้ฟรีซ ชุดกรองสุญญากาศ ชุดเครื่องแก้วสุญญากาศ เครื่องอบฆ่าเชื้อ เครื่องอบลมร้อน ตู้อบรังสี UV จำนวน 14 รายการ รวม 41 ชิ้น
1.8 กล่องบรรจุภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ สติ๊กเกอร์ จุกยาง ฝาโลหะ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 122,092 ชิ้น
จุดที่ 2 คอนโดห้องติดกัน
2.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน และยาอนาบอลิกสเตียรอยด์สำเร็จรูป ชนิดรับประทาน เช่น กลุ่มยา Tamoxifen, Clomiphene, Liothyronine, Oxymethalone, Methandienone, Testosterone, Trenbolone, Stanozolol, Methenolone จำนวน 14 ยี่ห้อ รวม 77,700 เม็ด
2.2 ยาเม็ดบรรจุในกระปุกไม่มีฉลาก จำนวน 155,000 เม็ด
2.3 ยาเม็ดรอการบรรจุ จำนวน 199 ถุง
2.4 กล่องบรรจุภัณฑ์ กระปุกยาเปล่า สติ๊กเกอร์ฉลากหลายยี่ห้อ ซองกันชื้น รวม 405,094 ชิ้น
2.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องกรอกเม็ดยา เครื่องซีล และไดร์เป่าลมร้อน รวม 5 เครื่อง
รวมตรวจค้น 2 จุด ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและรับประทาน จำนวน 8,690 ขวด ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและยาอนาบอลิกสเตียรอยด์สำเร็จรูปชนิดรับประทาน จำนวน 77,700 เม็ด ยาที่อยู่ระหว่างผลิตจำนวน 155,000 เม็ด วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น สารเคมี ของเหลว บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จำนวนกว่า 536,691 ชิ้น รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ จำนวน 46 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 50,000,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
จากการสืบสวนพบว่า ผู้กระทำความผิดนำส่วนผสม วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์จากสถานที่ต่าง ๆ มาลักลอบผลิต บรรจุ ติดฉลาก จนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายในห้องพักที่เป็นคอนโด โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. อีกทั้งกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกสุขลักษณะ ขายส่งลูกค้าวงการนักเพาะกายและวงการฟิตเนสทั้งในและต่างประเทศ โดยทำมาแล้วประมาณ 3 ปี
อีกทั้งจากการสืบสวนทราบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าวเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในความผิดลักษณะเดียวกันมาก่อน แต่ยังกระทำผิดซ้ำซากโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หวังแต่ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
1. ฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. ฐานผลิตและขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ