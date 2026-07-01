โรงพยาบาลดัง เลิกกิจการสถานพยาบาลแล้ว ตั้งแต่ 1 ก.ค. ข้อมูลคนไข้ทำอะไรต่อ

โรงพยาบาลดัง เลิกกิจการสถานพยาบาลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 เผยข้อมูลคนไข้เอาไปทำอะไรต่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า โรงพยาบาลเทพากร มีการประกาศเลิกกิจการสถานพยาบาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าหากใครไม่ได้มาขอข้อมูลเวชระเบียนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีเส้นตายวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการทำลายเวชระเบียนและข้อมูลผู้ป่วยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเทพากร Tepakorn Hospital
ขณะเดียวกัน คอมเมนต์ของชาวเน็ตที่สงสัยว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่นี่จะไปอยู่ไหนต่อ ชาวเน็ตคาดการณ์กันว่า น่าจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์