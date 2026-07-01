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โรงพยาบาลดัง เลิกกิจการสถานพยาบาลแล้ว ตั้งแต่ 1 ก.ค. ข้อมูลคนไข้ทำอะไรต่อ

           โรงพยาบาลดัง เลิกกิจการสถานพยาบาลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 เผยข้อมูลคนไข้เอาไปทำอะไรต่อ

โรงพยาบาลเทพากร ปิดกิจการ

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า โรงพยาบาลเทพากร มีการประกาศเลิกกิจการสถานพยาบาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าหากใครไม่ได้มาขอข้อมูลเวชระเบียนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีเส้นตายวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการทำลายเวชระเบียนและข้อมูลผู้ป่วยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเทพากร ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเทพากร Tepakorn Hospital

           ขณะเดียวกัน คอมเมนต์ของชาวเน็ตที่สงสัยว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่นี่จะไปอยู่ไหนต่อ ชาวเน็ตคาดการณ์กันว่า น่าจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์


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โรงพยาบาลดัง เลิกกิจการสถานพยาบาลแล้ว ตั้งแต่ 1 ก.ค. ข้อมูลคนไข้ทำอะไรต่อ อัปเดตล่าสุด 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:33:22 7,714 อ่าน
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