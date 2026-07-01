หมอโบ๊ท ทันตแพทย์คลินิกแห่งเดียวในเขาชัยสน จากไปกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุเศร้า

หมอโบ๊ท ทันตแพทย์หญิงประจำคลินิกแห่งเดียวในเขาชัยสน ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตกะทันหันช่วงพักเที่ยง ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในพื้นที่
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ทนพ.สุริยา สุขเนียม ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย โดยระบุว่า "หมอโบ๊ท" เป็นเพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยอ่อนโยน เป็นมิตร และเอาใจใส่ผู้ป่วยอยู่เสมอ พร้อมย้อนความทรงจำถึงบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ กระทั่งได้รับทราบว่าผู้ที่อยู่ในรถพยาบาลซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในช่วงบ่ายของวันเกิดเหตุ คือทันตแพทย์คนสนิทที่เพิ่งดูแลรักษาฟันให้ตนเองเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้รู้สึกตกใจและเสียใจมาก พร้อมขอให้คุณหมอโบ๊ทเดินทางสู่ภพภูมิที่ดี
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ดาว กันต์กนิษฐ์ ได้โพสต์ถึงอุบัติเหตุสุดเศร้าในครั้งนี้ว่า หมอโบ๊ท เป็นทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมแห่งเดียวในอำเภอเขาชัยสน เป็นบุคคลที่อ่อนโยน มีอนาคตไกล และเป็นที่รักของผู้คนในพื้นที่ ในช่วงพักกลางวัน คุณหมอกำลังเดินทางกลับไปรับประทานอาหาร ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ และถูกนำตัวกลับมายังโรงพยาบาลเขาชัยสน ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน โดยทีมแพทย์และเพื่อนร่วมงานได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krittaya Suwanna
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krittaya Suwanna
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krittaya Suwanna
ภายหลังการเสียชีวิต หลายหน่วยงานได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ทพญ.ศิริพร เพชรย้อย ทั้งโรงพยาบาลเขาชัยสน โรงเรียนพัทลุง และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงประชาชนและผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษา ซึ่งต่างกล่าวตรงกันว่า หมอโบ๊ท เป็นทันตแพทย์ที่มีความสามารถ มีอัธยาศัยดี ใจเย็น และดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ จนได้รับความรักและความเคารพจากคนในพื้นที่มาโดยตลอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาภรณ์ พรหมเหมือน โปฏกรัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Siriporn Petchyoy
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Siriporn Petchyoy
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 วงการสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อยู่ในบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า จากกรณีการสูญเสีย ทพญ.ศิริพร เพชรย้อย หรือ หมอโบ๊ท ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเขาชัยสน ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 สร้างความอาลัยให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้คนที่เคยได้รับการรักษาจากคุณหมอเป็นจำนวนมาก
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ทนพ.สุริยา สุขเนียม ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย โดยระบุว่า "หมอโบ๊ท" เป็นเพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยอ่อนโยน เป็นมิตร และเอาใจใส่ผู้ป่วยอยู่เสมอ พร้อมย้อนความทรงจำถึงบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายในโรงพยาบาล ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ กระทั่งได้รับทราบว่าผู้ที่อยู่ในรถพยาบาลซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในช่วงบ่ายของวันเกิดเหตุ คือทันตแพทย์คนสนิทที่เพิ่งดูแลรักษาฟันให้ตนเองเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้รู้สึกตกใจและเสียใจมาก พร้อมขอให้คุณหมอโบ๊ทเดินทางสู่ภพภูมิที่ดี
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ดาว กันต์กนิษฐ์ ได้โพสต์ถึงอุบัติเหตุสุดเศร้าในครั้งนี้ว่า หมอโบ๊ท เป็นทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมแห่งเดียวในอำเภอเขาชัยสน เป็นบุคคลที่อ่อนโยน มีอนาคตไกล และเป็นที่รักของผู้คนในพื้นที่ ในช่วงพักกลางวัน คุณหมอกำลังเดินทางกลับไปรับประทานอาหาร ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ และถูกนำตัวกลับมายังโรงพยาบาลเขาชัยสน ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน โดยทีมแพทย์และเพื่อนร่วมงานได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krittaya Suwanna
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krittaya Suwanna
ในโพสต์ดังกล่าวยังเผยถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นสะพานที่มีลักษณะแคบกว่าผิวจราจร พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krittaya Suwanna
จากข้อมูลเบื้องต้น อุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณสะพานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน โดยหลังเกิดเหตุ รถยนต์ของ หมอโบ๊ท ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ได้เร่งให้การช่วยเหลือ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาชัยสน แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณหมอไว้ได้
ภายหลังการเสียชีวิต หลายหน่วยงานได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ทพญ.ศิริพร เพชรย้อย ทั้งโรงพยาบาลเขาชัยสน โรงเรียนพัทลุง และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงประชาชนและผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษา ซึ่งต่างกล่าวตรงกันว่า หมอโบ๊ท เป็นทันตแพทย์ที่มีความสามารถ มีอัธยาศัยดี ใจเย็น และดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ จนได้รับความรักและความเคารพจากคนในพื้นที่มาโดยตลอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาภรณ์ พรหมเหมือน โปฏกรัตน์
นอกจากนี้ คลินิกทันตกรรมของ หมอโบ๊ท ยังเป็นคลินิกทันตกรรมแห่งเดียวในอำเภอเขาชัยสน ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ คุณหมอได้ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชนจำนวนมาก การจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้จึงนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของทั้งวงการแพทย์และชาวอำเภอเขาชัยสนเป็นอย่างยิ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Siriporn Petchyoy
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Siriporn Petchyoy
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สงขลาโฟกัส - SongkhlaFocus