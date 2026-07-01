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รวบแก๊งตำรวจปลอมจากฝั่งลาวส่งกลับไทย คนเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเก๊ แม้แต่งเต็มยศยังดูออก


           ตำรวจไทยรับมอบตัวคนไทย 24 คนจาก สปป.ลาว ตรวจพบบางรายเป็นผู้ต้องหามีหมายจับติดตัว ด้านชาวเน็ตโฟกัสการแต่งเครื่องแบบ ชี้เห็นแค่แวบเดียวก็รู้ว่าปลอม

ตำรวจปลอม

          วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จ.เชียงราย นางชวนพิศ วัฒนศิริธรรม นายด่านศุลกากรเชียงของ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ สอท.4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (พมจ.เชียงราย) ฝ่ายปกครอง และทหารเรือ นรข.เขตเชียงราย ร่วมกันรับมอบตัวคนไทยจำนวน 24 คน ซึ่งทางการแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

          คนไทยทั้ง 24 คน แบ่งเป็นชาย 15 คน และหญิง 9 คน จากการตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีอายุตั้งแต่ 19-41 ปี เดินทางมาจากหลายจังหวัด บางรายใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวในการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ตรวจสอบข้อมูลหมายจับคดีสำคัญพบว่า นายศรายุ อายุ 25 ปี ชาวแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. มีหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 หมาย และหมายจับในข้อหา "ฉ้อโกง และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ" และนายสมศักดิ์ อายุ 33 ปี ชาว ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร มีหมายจับของศาลแขวงพระนครใต้ ในข้อหา "ฉ้อโกง และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ"

ตำรวจปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่


ตำรวจปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่


          นอกจากนี้ ทางการ สปป.ลาว ยังส่งมอบทรัพย์สินของกลางที่ตรวจยึดได้ให้กับฝ่ายไทย เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีและดำเนินการตามกฎหมาย ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ iPhone จำนวน 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ Vivo จำนวน 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ Samsung จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง และหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 20 เล่ม โดยหลังรับตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้นำทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ซักถาม และตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด

          ทั้งนี้ ตำรวจไซเบอร์ สอท.4 จะตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป ส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อ จะได้รับการคัดแยกและช่วยเหลือตามขั้นตอนของรัฐต่อไป

ตำรวจปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่

           ขณะที่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกับข่าวการจับกุมตำรวจปลอมในครั้งนี้ หลายคนเห็นตรงกันว่าดูแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่ตำรวจจริง ทั้งเรื่องของทรงผม หนวดเครา ที่ไม่สุภาพเหมือนตำรวจปกติ นอกจากนี้ เครื่องแบบยังไม่พอดีตัว รวมทั้งติดสัญลักษณ์แปลก ๆ เช่น ดาวบนบ่า ที่ดูแล้วก็รู้ว่าเป็นของปลอม เป็นต้น

ตำรวจปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่

ตำรวจปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่

ตำรวจปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่



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