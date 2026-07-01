รวบแก๊งตำรวจปลอมจากฝั่งลาวส่งกลับไทย คนเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเก๊ แม้แต่งเต็มยศยังดูออก

ตำรวจไทยรับมอบตัวคนไทย 24 คนจาก สปป.ลาว ตรวจพบบางรายเป็นผู้ต้องหามีหมายจับติดตัว ด้านชาวเน็ตโฟกัสการแต่งเครื่องแบบ ชี้เห็นแค่แวบเดียวก็รู้ว่าปลอม
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จ.เชียงราย นางชวนพิศ วัฒนศิริธรรม นายด่านศุลกากรเชียงของ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ สอท.4 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (พมจ.เชียงราย) ฝ่ายปกครอง และทหารเรือ นรข.เขตเชียงราย ร่วมกันรับมอบตัวคนไทยจำนวน 24 คน ซึ่งทางการแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
คนไทยทั้ง 24 คน แบ่งเป็นชาย 15 คน และหญิง 9 คน จากการตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีอายุตั้งแต่ 19-41 ปี เดินทางมาจากหลายจังหวัด บางรายใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวในการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ตรวจสอบข้อมูลหมายจับคดีสำคัญพบว่า นายศรายุ อายุ 25 ปี ชาวแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. มีหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 หมาย และหมายจับในข้อหา "ฉ้อโกง และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ" และนายสมศักดิ์ อายุ 33 ปี ชาว ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร มีหมายจับของศาลแขวงพระนครใต้ ในข้อหา "ฉ้อโกง และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่
นอกจากนี้ ทางการ สปป.ลาว ยังส่งมอบทรัพย์สินของกลางที่ตรวจยึดได้ให้กับฝ่ายไทย เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีและดำเนินการตามกฎหมาย ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ iPhone จำนวน 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ Vivo จำนวน 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ Samsung จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง และหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 20 เล่ม โดยหลังรับตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้นำทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ซักถาม และตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด
ทั้งนี้ ตำรวจไซเบอร์ สอท.4 จะตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป ส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อ จะได้รับการคัดแยกและช่วยเหลือตามขั้นตอนของรัฐต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่
ขณะที่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกับข่าวการจับกุมตำรวจปลอมในครั้งนี้ หลายคนเห็นตรงกันว่าดูแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่ตำรวจจริง ทั้งเรื่องของทรงผม หนวดเครา ที่ไม่สุภาพเหมือนตำรวจปกติ นอกจากนี้ เครื่องแบบยังไม่พอดีตัว รวมทั้งติดสัญลักษณ์แปลก ๆ เช่น ดาวบนบ่า ที่ดูแล้วก็รู้ว่าเป็นของปลอม เป็นต้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่