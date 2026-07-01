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น้ำท่วมภูเก็ต หลังจากฝนตกหนัก และมีน้ำทะเลหนุนสูง สั่งยกของขึ้นที่สูง

          น้ำท่วมภูเก็ต หลังจากฝนตกหนัก และมีน้ำทะเลหนุนสูง เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ ให้ยกของขึ้นที่สูง แม้ตอนนี้ยังไม่ได้ท่วมมาก

น้ำท่วมภูเก็ต

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ช่วงเวลา 11.40 น. ที่ผ่านมา มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต หลังจากมีฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูง และขอให้ประชาชนเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ยกของ เคลื่อนย้ายรถไปยังที่สูง และดูแลทรัพย์สินมีค่าให้ดี

น้ำท่วมภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต

          ขณะเดียวกัน เบื้องต้นมีการพบว่า น้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของจังหวัด แต่ระดับไม่สูงมาก เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อทำให้น้ำลดโดยเร็วที่สุด

น้ำท่วมภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต

น้ำท่วมภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต


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น้ำท่วมภูเก็ต หลังจากฝนตกหนัก และมีน้ำทะเลหนุนสูง สั่งยกของขึ้นที่สูง โพสต์เมื่อ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:56:24 21,870 อ่าน
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