น้ำท่วมภูเก็ต หลังจากฝนตกหนัก และมีน้ำทะเลหนุนสูง สั่งยกของขึ้นที่สูง

น้ำท่วมภูเก็ต หลังจากฝนตกหนัก และมีน้ำทะเลหนุนสูง เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ ให้ยกของขึ้นที่สูง แม้ตอนนี้ยังไม่ได้ท่วมมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ช่วงเวลา 11.40 น. ที่ผ่านมา มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต หลังจากมีฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูง และขอให้ประชาชนเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ยกของ เคลื่อนย้ายรถไปยังที่สูง และดูแลทรัพย์สินมีค่าให้ดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต
ขณะเดียวกัน เบื้องต้นมีการพบว่า น้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของจังหวัด แต่ระดับไม่สูงมาก เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อทำให้น้ำลดโดยเร็วที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปชส. จังหวัดภูเก็ต