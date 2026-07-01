หลังคาโรงเรียนกวดวิชาปากีสถานถล่ม ทับครู - เด็ก สลดเด็กเสียชีวิต 14 ศพ ส่วนใหญ่อายุไม่ถึง 9 ขวบ ญาติ ๆ สุดเศร้า ชี้หลังคาชำรุดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน เป็นผลให้มีเด็ก ๆ เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน โดยทางกู้ภัยพบตัวเเด็ก ๆ และครูสาววัย 30 ปี อยู่ใต้เศษซากหลังคาที่พังถล่มลงมา
สำหรับเด็กที่เสียชีวิต พบว่ามีอายุตั้งแต่ 5-16 ปี โดยส่วนใหญ่อายุยังไม่ถึง 9 ขวบ
ขณะที่ AFP บรรยายบรรยากาศในที่เกิดเหตุ พบว่าเครือญาติที่โศกเศร้าต่างมารวมตัวกันรอบ ๆ ร่างของเหล่าเด็กน้อยที่ถูกห่อด้วยผ้าขาว หลายคนกอดกันร้องไห้อย่างใจสลาย นับเป็นภาพที่ชวนสะเทือนใจอย่างยิ่ง
"จู่ ๆ หลังคาก็ถล่มลงมาทับเด็ก ๆ พวกเขาใส่น้ำหนักบนหลังคามากเกินไป จึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น"
ด้าน อัซมา โบกาห์ริ รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศแคว้นปัญจาบ ระบุว่า จากรายงานเบื้องต้นพบว่าโรงเรียนกวดวิชาดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยเปิดอยู่ในอาคารที่พักอาศัยของเอกชน ซึ่งมีหลังคาชำรุด ทั้งนี้ หากพบว่ามีความประมาทเลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง หรือการละเมิดกฎหมายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องถูกดำเนินคดี
เบื้องต้นทางตำรวจเผยว่า ได้จับกุมบุคคล 2 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แล้ว
สำหรับโรงเรียนกวดวิชาลักษณะนี้พบได้ทั่วไปในปากีสถาน โดยเด็ก ๆ มักจะมาเรียนพิเศษเสริมทักษะกันหลังจากโรงเรียนเลิก โดยขณะนี้ทางการแคว้นปัญจาญได้รับคำสั่งให้ทำการสำรวจอาคารที่ไม่ปลอดภัยก่อนช่วงฤดูมรสุมแล้ว รวมถึงให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นต่อโรงเรียนสอนพิเศษที่ไม่ได้จดทะเบียนและสถานศึกษาเอกชน
ด้าน นายอาซีฟ อาลี ซาร์ดารี ประธานาธิบดีปากีสถาน ได้แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต และเรียกร้องให้มีการหามาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า เกิดเหตุหลังคาถล่มที่โรงเรียนกวดวิชาเอกชนในเมืองลาฮอร์ แคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน เป็นผลให้มีเด็กเสียชีวิต 14 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนว่ามีการประมาทเลินเล่อหรือไม่
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน เป็นผลให้มีเด็ก ๆ เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน โดยทางกู้ภัยพบตัวเเด็ก ๆ และครูสาววัย 30 ปี อยู่ใต้เศษซากหลังคาที่พังถล่มลงมา
สำหรับเด็กที่เสียชีวิต พบว่ามีอายุตั้งแต่ 5-16 ปี โดยส่วนใหญ่อายุยังไม่ถึง 9 ขวบ
ขณะที่ AFP บรรยายบรรยากาศในที่เกิดเหตุ พบว่าเครือญาติที่โศกเศร้าต่างมารวมตัวกันรอบ ๆ ร่างของเหล่าเด็กน้อยที่ถูกห่อด้วยผ้าขาว หลายคนกอดกันร้องไห้อย่างใจสลาย นับเป็นภาพที่ชวนสะเทือนใจอย่างยิ่ง
ด้านชายวัย 45 ปี รายหนึ่ง เผยว่า หลานสาวของเขาเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต รวมถึงให้ข้อมูลว่าหลังคาของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ไม่ดี และมีการซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาในขณะที่เด็ก ๆ กำลังเรียนหนังสือ
"จู่ ๆ หลังคาก็ถล่มลงมาทับเด็ก ๆ พวกเขาใส่น้ำหนักบนหลังคามากเกินไป จึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น"
ด้าน อัซมา โบกาห์ริ รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศแคว้นปัญจาบ ระบุว่า จากรายงานเบื้องต้นพบว่าโรงเรียนกวดวิชาดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยเปิดอยู่ในอาคารที่พักอาศัยของเอกชน ซึ่งมีหลังคาชำรุด ทั้งนี้ หากพบว่ามีความประมาทเลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง หรือการละเมิดกฎหมายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องถูกดำเนินคดี
เบื้องต้นทางตำรวจเผยว่า ได้จับกุมบุคคล 2 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แล้ว
สำหรับโรงเรียนกวดวิชาลักษณะนี้พบได้ทั่วไปในปากีสถาน โดยเด็ก ๆ มักจะมาเรียนพิเศษเสริมทักษะกันหลังจากโรงเรียนเลิก โดยขณะนี้ทางการแคว้นปัญจาญได้รับคำสั่งให้ทำการสำรวจอาคารที่ไม่ปลอดภัยก่อนช่วงฤดูมรสุมแล้ว รวมถึงให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นต่อโรงเรียนสอนพิเศษที่ไม่ได้จดทะเบียนและสถานศึกษาเอกชน
ด้าน นายอาซีฟ อาลี ซาร์ดารี ประธานาธิบดีปากีสถาน ได้แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต และเรียกร้องให้มีการหามาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้