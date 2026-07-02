HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล ยืนงงในดงแฟนบราซิล ท้ายแมตช์ได้รับความเอ็นดูไปเต็ม ๆ

          หนุ่มญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล หลังยืนงงในดงแฟนบราซิล ได้รับความเอ็นดูไปเต็ม ๆ ทั้งหอม ลูบหัวตอนปล่อยโฮ พีคถูกจับแปลงร่างตอนจบแมตช์

ฟุตบอลโลก 2026

          เป็นโมเมนต์ไวรัลจากศึกฟุตบอลโลก 2026 ในแมตช์การแข่งขันระหว่าง บราซิล - ญี่ปุ่น ซึ่งมีแฟน ๆ จากทั้ง 2 ทีมขนทัพกองเชียร์เข้ามากันเต็มสนาม แต่กลับมีหนุ่มญี่ปุ่นรายหนึ่งที่กลายมาเป็นเป้าความสนใจ เมื่อเจ้าตัวดันหลงเข้ามายืนเคว้งอยู่กลางดงแฟนบราซิลซะอย่างนั้น แถมยังถูกจับภาพตอนกำลังตะโกนด้วยความเจ็บช้ำ ภายหลังจบเกมอีกด้วย 

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก Instagram gamix.o7

          โดยพบว่าแฟนบอลหนุ่มรายนี้ เป็นสตรีมเมอร์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งใช้ชื่อในอินสตาแกรมว่า gamix.o7 แถมเจ้าตัวยังมีการถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลแมนต์นั้นไว้ด้วย พร้อมระบุว่า "ผมบังเอิญซื้อตั๋วมาอยู่โซนแฟนบราซิล"

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก Instagram gamix.o7

          ในขณะที่ไม่แน่ชัดว่าการซื้อตั๋วมาผิดโซนนี้ เป็นความตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์หรือไม่ แต่สีหน้าท่าทางของเขาที่ดูเหวอสุด ๆ ตอนเห็นว่าเข้ามาผิดโซน รวมถึงรีแอคชั่นของคนรอบข้าง ก็กลายมาเป็นมีมที่เรียกเสียงฮาในหมู่ชาวเน็ต 

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก Instagram gamix.o7

          แต่แม้จะเข้ามาอยู่กับกลุ่มแฟนบราซิล บอกเลยว่าแฟนบอลคนอื่นก็น่ารักมาก ๆ บ้างก็เข้ามาแกล้งหอมแก้มหนุ่มคนนี้ หรือแม้แต่ตอนที่เจ้าตัวตะโกนร้องด้วยความเสียใจหลังจบแมตช์ด้วยความพ่ายแพ้ของทีมญี่ปุ่น ก็ยังมีแฟนบราซิลลูบหัวเขาด้วยความเอ็นดูด้วย 

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก Instagram gamix.o7

          ทีเด็ดยังรออยู่หลังจากนั้น กับชอตที่หนุ่มคนนี้ถูกจับถอดเสื้อ ย้อมสีเป็นแฟนทีมบราซิล ซึ่งแม้เจ้าตัวจะงอแงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ปฏิเสธในมิตรภาพนี้ 

          โดยชมคลิปของหนุ่มรายนี้ได้ที่นี่ คลิก 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล ยืนงงในดงแฟนบราซิล ท้ายแมตช์ได้รับความเอ็นดูไปเต็ม ๆ โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:40:26 1,027 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย