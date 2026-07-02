หนุ่มญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล ยืนงงในดงแฟนบราซิล ท้ายแมตช์ได้รับความเอ็นดูไปเต็ม ๆ

หนุ่มญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล หลังยืนงงในดงแฟนบราซิล ได้รับความเอ็นดูไปเต็ม ๆ ทั้งหอม ลูบหัวตอนปล่อยโฮ พีคถูกจับแปลงร่างตอนจบแมตช์
เป็นโมเมนต์ไวรัลจากศึกฟุตบอลโลก 2026 ในแมตช์การแข่งขันระหว่าง บราซิล - ญี่ปุ่น ซึ่งมีแฟน ๆ จากทั้ง 2 ทีมขนทัพกองเชียร์เข้ามากันเต็มสนาม แต่กลับมีหนุ่มญี่ปุ่นรายหนึ่งที่กลายมาเป็นเป้าความสนใจ เมื่อเจ้าตัวดันหลงเข้ามายืนเคว้งอยู่กลางดงแฟนบราซิลซะอย่างนั้น แถมยังถูกจับภาพตอนกำลังตะโกนด้วยความเจ็บช้ำ ภายหลังจบเกมอีกด้วย
ภาพจาก Instagram gamix.o7
โดยพบว่าแฟนบอลหนุ่มรายนี้ เป็นสตรีมเมอร์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งใช้ชื่อในอินสตาแกรมว่า gamix.o7 แถมเจ้าตัวยังมีการถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลแมนต์นั้นไว้ด้วย พร้อมระบุว่า "ผมบังเอิญซื้อตั๋วมาอยู่โซนแฟนบราซิล"
ภาพจาก Instagram gamix.o7
ในขณะที่ไม่แน่ชัดว่าการซื้อตั๋วมาผิดโซนนี้ เป็นความตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์หรือไม่ แต่สีหน้าท่าทางของเขาที่ดูเหวอสุด ๆ ตอนเห็นว่าเข้ามาผิดโซน รวมถึงรีแอคชั่นของคนรอบข้าง ก็กลายมาเป็นมีมที่เรียกเสียงฮาในหมู่ชาวเน็ต
ภาพจาก Instagram gamix.o7
แต่แม้จะเข้ามาอยู่กับกลุ่มแฟนบราซิล บอกเลยว่าแฟนบอลคนอื่นก็น่ารักมาก ๆ บ้างก็เข้ามาแกล้งหอมแก้มหนุ่มคนนี้ หรือแม้แต่ตอนที่เจ้าตัวตะโกนร้องด้วยความเสียใจหลังจบแมตช์ด้วยความพ่ายแพ้ของทีมญี่ปุ่น ก็ยังมีแฟนบราซิลลูบหัวเขาด้วยความเอ็นดูด้วย
ภาพจาก Instagram gamix.o7
ทีเด็ดยังรออยู่หลังจากนั้น กับชอตที่หนุ่มคนนี้ถูกจับถอดเสื้อ ย้อมสีเป็นแฟนทีมบราซิล ซึ่งแม้เจ้าตัวจะงอแงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ปฏิเสธในมิตรภาพนี้
โดยชมคลิปของหนุ่มรายนี้ได้ที่นี่ คลิก