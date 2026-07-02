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สลด กระบะชนกลุ่มพระธุดงค์ มรณภาพ 8 รูป เจ็บ 14 รูป พบคนขับเป็นเยาวชน
          ช็อก กระบะชนกลุ่มพระธุดงค์ มรณภาพ 8 รูป เจ็บอีก 14 รูป บางส่วนรอผ่าตัดม้ามแตก เบื้องต้นพบคนขับเป็นเยาวชน เด็กพิเศษ ขโมยรถพ่อมาขับ

กระบะชนพระ

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุพระธุดงค์ 34 รูป และโยม 5 คน ถูกรถกระบะขับชน ในพื้นที่บ้านนาสีนวล  อ.ดอนตาล​ จ.มุกดาหาร พบมีพระมรณภาพในที่เกิดเหตุหลายรูป และได้รับบาดเจ็บหลายรูป ส่วนคนขับพบว่าเป็นเยาวชน 
          
          ขณะที่ข้อมูลจาก JS100 Radio แจ้งว่าเบื้องต้นผู้ที่ขับขี่รถกระบะเป็นเด็กพิเศษ อายุประมาณ 10 - 15 ปี ขโมยรถพ่อออกมาขับ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างตรวจสอบ
          
กระบะชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

          ต่อมา เพจข่าว 3 มิติ รายงานเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นพบมีพระมรณภาพ 5 รูป และบาดเจ็บ 7 รูป อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และตำรวจ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาล

          ล่าสุดทาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร มีการแถลงข่าว พบเบื้องต้นตำรวจไปเก็บข้อมูลในที่เกิดเหตุแล้ว ส่วนกระบวนการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชน เจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินการแล้ว ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาก็จะมีบริษัทประกันของรถคันที่ชน ยังมีกรมธรรม์ ซึ่งมีทุนประกันคุ้มครองทั้งเคสนี้ 20 ล้านบาท 
          
          ทั้งนี้ ทางแพทย์จากโรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในขบวนดังกล่าวมีพระภิกษุสงฆ์ 35 รูป และมีญาติโยมอีก 5 รวมเป็น 40 คน มีพระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ 5 รูป และมรณภาพที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก 3 รูป รวมเป็น 8 รูป ยังมีกลุ่มผู้ป่วยสีแดงที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ 4 รูป และผู้ป่วยสีเหลือง 10 รูป การรักษาน่าจะเป็นเรื่องการผ่าตัดที่ม้ามแตก 2 รูป และจะมีเรื่องกระดูกหัก
          
          ทางตำรวจเผยว่า ในเรื่องการสอบสวนเยาวชนจะต้องมีสหวิชาชีพเข้าร่วมด้วย เพื่อสอบสวนถึงสาเหตุที่นำรถออกมาใช้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนเพราะตอนนี้เด็กยังช็อก และได้เชิญพ่อแม่หรือคนที่ดูแลเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแล้ว 
          
กระบะชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

กระบะชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.21 น.

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