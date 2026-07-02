ไวรัล โครงการถนนเลี่ยงเมืองนครชัยศรี พอเห็นแผนที่แล้วหลุดโฟกัส คิดดีไม่ได้จริง ๆ

โซเชียลแห่แชร์ภาพแผนที่โครงการถนนเลี่ยงเมืองนครชัยศรีสายใหม่ แต่รูปทรงบนแผนที่ชวนสะดุดตา ทำเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัสกันเป็นแถว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์อีกหนึ่งโครงการสร้างถนนที่ได้รับความสนใจจากผู้สัญจรผ่าน จ.นครปฐม หลังจาก กรมทางหลวงเดินหน้าออกแบบโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนเพชรเกษมกับทางเลี่ยงเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทางราว 3.63 กิโลเมตร
เบื้องต้นหากโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยให้รถจากถนนเพชรเกษมเชื่อมต่อไปยังเส้นทางเข้า M81 ได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมกลับรถ แถมยังช่วยประหยัดค่าผ่านทางได้ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาพจาก กรมทางหลวง