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ไวรัล โครงการถนนเลี่ยงเมืองนครชัยศรี พอเห็นแผนที่แล้วหลุดโฟกัส คิดดีไม่ได้จริง ๆ


          โซเชียลแห่แชร์ภาพแผนที่โครงการถนนเลี่ยงเมืองนครชัยศรีสายใหม่ แต่รูปทรงบนแผนที่ชวนสะดุดตา ทำเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัสกันเป็นแถว 

ถนนเลี่ยงเมืองนครชัยศรี

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์อีกหนึ่งโครงการสร้างถนนที่ได้รับความสนใจจากผู้สัญจรผ่าน จ.นครปฐม หลังจาก กรมทางหลวงเดินหน้าออกแบบโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนเพชรเกษมกับทางเลี่ยงเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทางราว 3.63 กิโลเมตร 

          เบื้องต้นหากโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยให้รถจากถนนเพชรเกษมเชื่อมต่อไปยังเส้นทางเข้า M81 ได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมกลับรถ แถมยังช่วยประหยัดค่าผ่านทางได้ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาพจาก กรมทางหลวง 















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