สรยุทธ โพสต์ชวนคิด ปมเด็ก 11 ขับกระบะชนพระ - อ.เจษฎา ไม่เชื่อว่าไม่มีคนสอน

สรยุทธ พร้อม อ.เจษฎา ตั้งปมพิรุธคดีเด็ก 11 ปีขโมยกระบะชนพระมรณภาพ 10 รูป ชี้เป็น เกียร์กระปุก ขับไม่ให้ดับยาก ไม่มีคนสอนจริงไหม
จากอุบัติเหตุสะเทือนใจ กรณีเด็กชายวัย 11 ปี ขโมยรถกระบะของที่บ้าน ก่อนขับพุ่งชนคณะพระธุดงค์เดินอยู่ริมถนน บริเวณบ้านนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ส่งผลให้มีพระมรณภาพแล้ว 10 รูป และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ตาของเด็กอายุ 11 ปี เผยว่า ตอนขณะเกิดเหตุตนไม่ได้อยู่บ้าน ไม่ทราบว่าหลานเอากุญแจรถออกไปยังไง ยืนยันว่าไม่เคยสอนหลานขับรถ และไม่รู้ว่าหลานขับรถได้อย่างไร
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
พร้อมเผยอีกว่า ตอนนั้นหลานอยู่บ้านกับยาย และยายกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาด หลังจากหลานขึ้นรถ ยายได้พยายามเปิดประตูแต่กลับพบว่าหลานล็อกประตูจากด้านใน ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ผ่านเพจเป็นภาพของรถกระบะที่เด็กชายขับเสียหลักชนพระ พบว่าเป็นรถกระบะรุ่นเก่า ระบบเกียร์กระปุก จึงตั้งข้อสงสัยว่าหากเด็กขับไม่เป็น ไม่น่าจะออกไประยะไกลเช่นนี้หรือไม่
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า รถเกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) ไม่ใช่เกียร์ออโต้ ที่ใส่เกียร์ D แล้วเหยียบคันเร่งออกไปได้เลย แต่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วมีจังหวะปล่อยคลัตช์-เหยียบคันเร่ง ถ้าขับไม่เป็นหรือไม่เคยขับ เด็ก 11 ปี ไม่น่าขับออกไปได้ขนาดนั้น ระหว่างไปก่อนไปชน วิ่งเร็วขนาดนั้น ต้องเหยียบคลัตช์-โยกเกียร์ เพื่อเปลี่ยนเกียร์อีก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ด้าน นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาคอมเมนต์ว่า นี่ถ้าจะอ้างว่าเด็กขับได้เอง โดยไม่มีใครสอนเลย ผมไม่เชื่อแน่ ๆ ครับ เคยเรียนขับรถเกียร์กระปุกเมื่อนานมาแล้ว มันไม่ง่ายเลย เลี้ยงคลัตช์ไม่ดี มีเครื่องดับแน่ ๆ (แต่ในคลิปนี้ ขนาดขับซิ่งเลยด้วยซ้ำ)
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก Instagram sorrayuth9111
ขอบคุณข้อมูลจาก
ข่าวช่อง 3