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สรยุทธ โพสต์ชวนคิด ปมเด็ก 11 ขับกระบะชนพระ - อ.เจษฎา ไม่เชื่อว่าไม่มีคนสอน

           สรยุทธ พร้อม อ.เจษฎา ตั้งปมพิรุธคดีเด็ก 11 ปีขโมยกระบะชนพระมรณภาพ 10 รูป ชี้เป็น เกียร์กระปุก ขับไม่ให้ดับยาก ไม่มีคนสอนจริงไหม

เด็ก 11 ขับกระบะชนพระ

           จากอุบัติเหตุสะเทือนใจ กรณีเด็กชายวัย 11 ปี ขโมยรถกระบะของที่บ้าน ก่อนขับพุ่งชนคณะพระธุดงค์เดินอยู่ริมถนน บริเวณบ้านนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ส่งผลให้มีพระมรณภาพแล้ว 10 รูป และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก

           วันที่ 2 กรกฎาคม 2569  ตาของเด็กอายุ 11 ปี  เผยว่า ตอนขณะเกิดเหตุตนไม่ได้อยู่บ้าน ไม่ทราบว่าหลานเอากุญแจรถออกไปยังไง ยืนยันว่าไม่เคยสอนหลานขับรถ และไม่รู้ว่าหลานขับรถได้อย่างไร

เด็ก 11 ขวบขับกระบะ
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เด็ก 11 ขวบขับกระบะ
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           พร้อมเผยอีกว่า ตอนนั้นหลานอยู่บ้านกับยาย และยายกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาด หลังจากหลานขึ้นรถ ยายได้พยายามเปิดประตูแต่กลับพบว่าหลานล็อกประตูจากด้านใน ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

           ขณะที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ผ่านเพจเป็นภาพของรถกระบะที่เด็กชายขับเสียหลักชนพระ พบว่าเป็นรถกระบะรุ่นเก่า ระบบเกียร์กระปุก จึงตั้งข้อสงสัยว่าหากเด็กขับไม่เป็น ไม่น่าจะออกไประยะไกลเช่นนี้หรือไม่
  
           โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า รถเกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) ไม่ใช่เกียร์ออโต้ ที่ใส่เกียร์ D แล้วเหยียบคันเร่งออกไปได้เลย แต่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วมีจังหวะปล่อยคลัตช์-เหยียบคันเร่ง ถ้าขับไม่เป็นหรือไม่เคยขับ เด็ก 11 ปี ไม่น่าขับออกไปได้ขนาดนั้น ระหว่างไปก่อนไปชน วิ่งเร็วขนาดนั้น ต้องเหยียบคลัตช์-โยกเกียร์ เพื่อเปลี่ยนเกียร์อีก

เด็ก 11 ขวบขับกระบะภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เด็ก 11 ขวบขับกระบะ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           ด้าน นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาคอมเมนต์ว่า นี่ถ้าจะอ้างว่าเด็กขับได้เอง โดยไม่มีใครสอนเลย ผมไม่เชื่อแน่ ๆ ครับ เคยเรียนขับรถเกียร์กระปุกเมื่อนานมาแล้ว มันไม่ง่ายเลย เลี้ยงคลัตช์ไม่ดี มีเครื่องดับแน่ ๆ (แต่ในคลิปนี้ ขนาดขับซิ่งเลยด้วยซ้ำ)

เด็ก 11 ขวบขับกระบะ

เด็ก 11 ขวบขับกระบะ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เด็ก 11 ขวบขับกระบะ
ภาพจาก Instagram  sorrayuth9111 


ขอบคุณข้อมูลจาก
ข่าวช่อง 3

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สรยุทธ โพสต์ชวนคิด ปมเด็ก 11 ขับกระบะชนพระ - อ.เจษฎา ไม่เชื่อว่าไม่มีคนสอน อัปเดตล่าสุด 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:43:10 4,353 อ่าน
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