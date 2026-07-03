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นับถือหัวใจ พี่วัตร พยาบาลมุกดาหาร ช่วยพระธุดงค์ถูกรถชน ทุ่มเทแม้นอกเวลางาน

          เผยเรื่องราวน่ายกย่องของ พี่วัตร พยาบาลมุกดาหาร จอดรถลงช่วยทำ CPR พระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุ แม้ไม่ได้อยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่

เด็ก 11 ขวบขับชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก wiwat laonoi

          จากเหตุการณ์อุบัติเหตุสลดที่เด็กชายวัย 11 ปี ขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ บริเวณบ้านนาเวียงแก ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 จนส่งผลให้มีพระมรณะภาพและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวน่าชื่นชมของ พี่วัตร วิวัตร เหล่าน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน ซึ่งขับรถผ่านบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ก่อนจะรีบเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีอย่างไม่ลังเล 

เด็ก 11 ขวบขับชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก wiwat laonoi

เด็ก 11 ขวบขับชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก wiwat laonoi

          พี่วัตร เผยว่า ขณะกำลังขับรถเข้าเมืองเพื่อติดต่อราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พบเหตุอุบัติเหตุดังกล่าว จึงรีบจอดรถ แจ้งเหตุไปยังสายด่วน 1669 ก่อนเข้าปฐมพยาบาลและทำ CPR เพื่อช่วยยื้อชีวิตพระธุดงค์ที่ได้รับบาดเจ็บ แม้ในเวลานั้นจะไม่ได้อยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่ หรือสวมเครื่องแบบพยาบาลก็ตาม

          ยอมรับว่า นี่คือเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทำงานเป็นพยาบาล และเป็นการทำ CPR ที่หนักที่สุดในชีวิต พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ชีพและทุกหน่วยงานที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว รวมถึงภาวนาให้พระทุกรูปที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัย

เด็ก 11 ขวบขับชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก wiwat laonoi

เด็ก 11 ขวบขับชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก wiwat laonoi

          เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไป พร้อมเสียงชื่นชมจากโลกออนไลน์ที่ยกย่องหัวใจของพยาบาลหญิงรายนี้ หลายคนมองว่า แม้พี่วัตรจะไม่ได้อยู่ในเวลางาน แต่จิตวิญญาณของผู้ช่วยชีวิตยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังในทุกวินาทีที่มีคนต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

เด็ก 11 ขวบขับชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก wiwat laonoi

เด็ก 11 ขวบขับชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก wiwat laonoi

เด็ก 11 ขวบขับชนพระ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก wiwat laonoi

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นับถือหัวใจ พี่วัตร พยาบาลมุกดาหาร ช่วยพระธุดงค์ถูกรถชน ทุ่มเทแม้นอกเวลางาน โพสต์เมื่อ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:38:09
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