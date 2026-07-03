HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจอเหรียญปริศนาวางไว้ที่รถเกือบทุกครั้งที่จอด ก่อนรู้ความหมาย โดนเล่นของแล้ว

          เจอเหรียญปริศนาวางไว้ที่รถหลายครั้งจนน่าสงสัย ความหมายคืออะไร ยิ่งคนทำอาชีพค้าขายยิ่งสะพรึง โดนเล่นของหรือเปล่า

เหรียญปริศนา

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 TikTok @maenan85 ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของ มีการเล่าเรื่องเหรียญปริศนาถูกวางไว้ที่รถหลายวันติดต่อกัน แม้เอาออกก็ยังคงมีใหม่เรื่อย ๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฝีมือใคร แต่ใครพอรู้ไหมว่า การวางเหรียญแบบนี้แปลว่าอะไร

เหรียญปริศนา
ภาพจาก TikTok @maenan85

เหรียญปริศนา
ภาพจาก TikTok @maenan85

          ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วเข้ามาเล่าประสบการณ์ชวนสะพรึง ความหมายคือ การวางเหรียญแบบนี้ เป็นการเล่นของไม่ให้เราขายของได้ดีแบบเทน้ำเทท่า คนไม่เข้าร้าน ทางแก้คือ อย่าไปปัดเหรียญลง แต่สวดมนต์ตามบท เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้กลับคืน

เหรียญปริศนา
ภาพจาก TikTok @maenan85

เหรียญปริศนา
ภาพจาก TikTok @maenan85


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจอเหรียญปริศนาวางไว้ที่รถเกือบทุกครั้งที่จอด ก่อนรู้ความหมาย โดนเล่นของแล้ว โพสต์เมื่อ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:01:44
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 กระบะชนพระธุดงค์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย