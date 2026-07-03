เจอเหรียญปริศนาวางไว้ที่รถเกือบทุกครั้งที่จอด ก่อนรู้ความหมาย โดนเล่นของแล้ว

เจอเหรียญปริศนาวางไว้ที่รถหลายครั้งจนน่าสงสัย ความหมายคืออะไร ยิ่งคนทำอาชีพค้าขายยิ่งสะพรึง โดนเล่นของหรือเปล่า
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 TikTok @maenan85 ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของ มีการเล่าเรื่องเหรียญปริศนาถูกวางไว้ที่รถหลายวันติดต่อกัน แม้เอาออกก็ยังคงมีใหม่เรื่อย ๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฝีมือใคร แต่ใครพอรู้ไหมว่า การวางเหรียญแบบนี้แปลว่าอะไร
ภาพจาก TikTok @maenan85
ภาพจาก TikTok @maenan85
ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วเข้ามาเล่าประสบการณ์ชวนสะพรึง ความหมายคือ การวางเหรียญแบบนี้ เป็นการเล่นของไม่ให้เราขายของได้ดีแบบเทน้ำเทท่า คนไม่เข้าร้าน ทางแก้คือ อย่าไปปัดเหรียญลง แต่สวดมนต์ตามบท เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้กลับคืน
ภาพจาก TikTok @maenan85
ภาพจาก TikTok @maenan85