หนุ่มเปิดชีวิต เจ้าโลก 10 นิ้ว ใหญ่ไปใช่ว่าจะดี ปัญหาเพียบ ซ้ำผู้หญิงมองเป็นของเล่น

หนุ่มผู้มีเจ้าโลก 10 นิ้ว เปิดอกเล่าปัญหาที่พบเจอ ลั่นใหญ่ไปใช่ว่าจะดี เจอเรื่องอึดอัดสารพัด แต่ละวันเสียดสีจนเจ็บปวด แถมถูกผู้หญิงมองเป็นของเล่น
ในขณะที่หลาย ๆ คนอาจจะมองว่าการมีเจ้าโลกขนาดใหญ่ยักษ์ เป็นเรื่องที่น่าอิจฉา และพยายามสรรหาทางอัปไซซ์เจ้าหนูที่มีอยู่ แต่ชายคนหนึ่งได้ออกมายืนยันแล้วว่า ถ้าอวัยวะที่มีใหญ่เบิ้มเกินไปก็ใช่ว่าจะดี จริง ๆ แล้วมันน่าปวดหัวมาก ๆ ด้วยซ้ำ
โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์เดลี่สตาร์ คีแรน จอห์น (Kieran John) เทรนเนอร์ฟิตเนสชาวอังกฤษ วัย 35 ปี ซึ่งมีอวัยวะเพศยาว 10 นิ้ว เส้นรอบวง 6 นิ้ว ออกมาเปิดใจถึงชีวิตจริงของหนุ่มเจ้าโลกใหญ่ที่ไม่ได้น่าอิจฉา โดยยอมรับว่าเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ "เซ็กส์ทอย" สำหรับผู้หญิงที่หิวกระหายเท่านั้น
เทรนเนอร์หนุ่มที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ออสเตรเลีย เผยว่า ขนาดเจ้าโลกที่ใหญ่โตทำให้เขารู้สึกเครียดมากกว่า แถมยังต้องรับมือกับปัญหาเสื้อผ้า และการเสียดสีที่เจ็บปวดอยู่ทุกวัน
"ตอนที่ผมเดินขึ้นจากทะเล ผมต้องซุกมือในกระเป๋ากางเกง เพราะตรงนั้นมันจะดูบวมขึ้นมากอย่างน่าอาย" จอห์น ระบุ พร้อมชี้ว่า "ผมไม่สามารถสวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงในส่วนใหญ่ โดยไม่รู้สึกเจ็บหลังหมดวัน กางเกงยีนส์ให้ความรู้สึกเหมือนสวมเชือกรัดตรงหว่างขา ผมรู้ดีว่าพวกผู้หญิงรู้สึกยังไง เมื่อที่ต้องถอดบราที่รัดแน่นออกตอนหมดวัน"
ภาพจาก Instagram kieranjohnpt
แถมสภาพอากาศก็มีผลเช่นกัน เขาต้องทุกข์ทรมานกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดู โดยบอกว่า หากอยู่ในฤดูหนาว เจ้าโลกของเขาจะหดเหลือประมาณ 9 นิ้วครึ่ง แต่ในฤดูร้อนที่ร้อนจัด ๆ เลือดของเขาจะไหลเวียนดี ทำให้มันใหญ่เกิน 10 นิ้ว ซึ่งค่อนข้างน่าอึดอัด
จอห์น เผยว่า เขารู้ตัวว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่น ๆ ตอนที่มีเซ็กส์ครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปี ตอนนั้นทั้งโรงเรียนต่างเมาท์กันให้แซ่ดเรื่องเจ้าโลกใหญ่ ๆ ของเขา ทำให้ชีวิตของเขากลายมาเป็นจุดสนใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ภาพจาก Instagram kieranjohnpt
ต่อมาผู้หญิงที่รวยหน่อยก็จะเปย์ของขวัญหรูหราต่าง ๆ โรงแรมดี ๆ หรือแม้แต่ปรนนิบัติเขาบนเพนท์เฮ้าส์ เพื่อที่จะได้ลิ้มลองเจ้าหนูบิ๊กเบิ้มในตำนานของเขา ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วบางคนถึงขั้นมาเคาะประตูห้องเขา เพื่อขอมีความสัมพันธ์ด้วย
แต่เขายืนยันว่า เขาไม่ใช่เสือผู้หญิง และในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาก็เคยนอนกับผู้หญิงแค่ 2 คนเท่านั้น รวมแล้วทั้งชีวิตไม่ถึง 100 คน
เขายังเล่าถึงเหตุการณ์ที่แฟนเก่าคนหนึ่ง เห็นเจ้าโลกของเขาบนเนิ่นหญ้าเป็นครั้งแรกว่า "เธอเขาหาผมและชวนผมเดตหลังจากนั้น ผู้หญิงบางคนใช้ผมเป็นเหมือนดิลโด้ บางครั้งผมก็ไม่ได้รังเกียจที่ถูกมองเป็นวัตถุ แต่เซ็กส์ควรจะเป็นเรื่องของจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณของ 2 ฝั่งมาบรรจบกัน"
ภาพจาก Instagram kieranjohnpt
เขาต้องเรียนรู้วิธีดึงดูดจิตใจผู้หญิงก่อนที่จะสนใจร่างกายของพวกเธอ อย่างไรก็ตาม ที่น่าตกใจคือมีผู้หญิงมากมายที่หวาดกลัวไซซ์ของเขา จนทำให้เขาถูกปฏิเสธ
"ผมรู้สึกเหมือนถูกมองเป็นวัตถุทางเพศอยู่บ่อยครั้ง แต่ปกติผมไม่ค่อยสนใจหรอก เว้นแต่ว่าพวกเธอจะน่าขนลุกจริง ๆ มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมนอนด้วยตะโกนเรียกเพื่อนร่วมบ้านให้มาดู และพวกเขาก็เข้ามากันหมด" จอห์น เผย
แม้จะมีประสบการณ์ที่น่าอึดอัดใจ แต่เขายังมีความมั่นใจในตัวเองสูง และรู้ว่าตัวเองสามารถมอบความสุขทางเพศแก่ผู้หญิงได้ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ต้องการนำมันมาโอ้อวด เขาก็แค่อยากสนับสนุนให้กลุ่มผู้ชายหันมาเปิดใจคุยกันเรื่องร่างกายตัวเอง
โดย จอห์น ชี้ว่า เขาอายุ 35 แล้ว และตลอดชีวิตเขาเคยพูดเรื่องปัญหาเจ้าโลกให้เพื่อนฟังแค่ 3 คนเท่านั้น เช่น ปัญหาแข็งตัว เชื้อรา เพราะผู้ชายไม่ค่อยพูดคุยกันเรื่องอวัยวะเพศตัวเอง ทำให้เราต้องทุกข์ทรมานอยู่เงียบ ๆ และบางคนก็เสียชีวิตจากมะเร็งอัณฑะเพราะอายเกินกว่าจะพูดปัญหาตัวเองออกมา ทำให้เขาอยากให้ผู้ชายพูดคุยกันถึงสิ่งนี้บ้างโดยไม่ต้องอาย
ภาพจาก Instagram kieranjohnpt
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Star