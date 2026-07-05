เมนต์สนั่น จอดรถหน้าบ้านคนอื่น ถูกเศษปูนตกใส่ ฉุนเจ้าของบ้านไม่รับผิดชอบ

คอมเมนต์เดือด สาวจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ถูกเศษปูนหล่นใส่ ไปเรียกร้องเจ้าของบ้านรถผิดชอบ ชาวเน็ตคนงงใจ ไปเรียกร้องได้เหรอ ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพ บ่นถึงกฎหมายไทย หลังจอดรถหน้าบ้านคนอื่น (ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเอง) ก่อนเศษปูนหล่นใส่หลังคารถ จึงพยายามจะเรียกร้องให้เจ้าของบ้านรับผิดชอบ แต่กลับโดนชาวเน็ตคอมเมนต์เห็นต่าง
โดยวันนี้ (5 กรกฎาคม 2569) เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ระบุว่า สาวรายดังกล่าวโพสต์คลิปหลังนำรถไปจอดไว้หน้าบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งไม่มีคนอยู่บ้าน นาน ๆ เจ้าของจะมา ก่อนจะเกิดเหตุเศษวัสดุหล่นจากตัวบ้านมาใส่รถ จนได้รับความเสียหาย
อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าเจ้าของบ้านควรรับผิดชอบ และพยายามแจ้งนิติหมู่บ้านแล้ว แต่เจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ แจ้งตำรวจก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน หากจะจ้างทนาย ก็คงเสียค่าทนายมากกว่าค่าเสียหาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
หลังจากออกมาเล่าเรื่อง ปรากฏว่าถูกชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถามกลับว่า การนำรถไปจอดหน้าบ้านคนอื่น แม้จะไม่มีคนอยู่ ก็เป็นความเสี่ยงที่เจ้าของรถต้องยอมรับหรือไม่
นอกจากนี้ พบว่าสาวเจ้าของเรื่องยังเข้าไปโต้ตอบคอมเมนต์ต่าง ๆ รวมถึงแคปภาพคนที่เห็นต่างมาโพสต์แขวน ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์หนักกว่าเดิม
โดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าเรื่องนี้จะโทษเจ้าของบ้านคงไม่ได้ เพราะไม่ใช่ที่จอดรถส่วนตัว รวมถึงมีคอมเมนต์อื่น ๆ เช่น บ้านตัวเองก็มีทำไมไม่จอด, ก่อนจะโทษตัวเอง ให้โทษคนอื่นก่อน, เจ้าที่บ้านแรง เจ้าที่ลงโทษ, จอดหน้าบ้านเขา ก็จ่ายเองจ้า