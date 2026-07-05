HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เมนต์สนั่น จอดรถหน้าบ้านคนอื่น ถูกเศษปูนตกใส่ ฉุนเจ้าของบ้านไม่รับผิดชอบ


          คอมเมนต์เดือด สาวจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ถูกเศษปูนหล่นใส่ ไปเรียกร้องเจ้าของบ้านรถผิดชอบ ชาวเน็ตคนงงใจ ไปเรียกร้องได้เหรอ ?

จอดรถหน้าบ้านคนอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพ บ่นถึงกฎหมายไทย หลังจอดรถหน้าบ้านคนอื่น (ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเอง) ก่อนเศษปูนหล่นใส่หลังคารถ จึงพยายามจะเรียกร้องให้เจ้าของบ้านรับผิดชอบ แต่กลับโดนชาวเน็ตคอมเมนต์เห็นต่าง

          โดยวันนี้ (5 กรกฎาคม 2569) เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ระบุว่า สาวรายดังกล่าวโพสต์คลิปหลังนำรถไปจอดไว้หน้าบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งไม่มีคนอยู่บ้าน นาน ๆ เจ้าของจะมา ก่อนจะเกิดเหตุเศษวัสดุหล่นจากตัวบ้านมาใส่รถ จนได้รับความเสียหาย 

           อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าเจ้าของบ้านควรรับผิดชอบ และพยายามแจ้งนิติหมู่บ้านแล้ว แต่เจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ แจ้งตำรวจก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน หากจะจ้างทนาย ก็คงเสียค่าทนายมากกว่าค่าเสียหาย 

จอดรถหน้าบ้านคนอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

จอดรถหน้าบ้านคนอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

จอดรถหน้าบ้านคนอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

จอดรถหน้าบ้านคนอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ


          หลังจากออกมาเล่าเรื่อง ปรากฏว่าถูกชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถามกลับว่า การนำรถไปจอดหน้าบ้านคนอื่น แม้จะไม่มีคนอยู่ ก็เป็นความเสี่ยงที่เจ้าของรถต้องยอมรับหรือไม่ 

          นอกจากนี้ พบว่าสาวเจ้าของเรื่องยังเข้าไปโต้ตอบคอมเมนต์ต่าง ๆ รวมถึงแคปภาพคนที่เห็นต่างมาโพสต์แขวน ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์หนักกว่าเดิม 

          โดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าเรื่องนี้จะโทษเจ้าของบ้านคงไม่ได้ เพราะไม่ใช่ที่จอดรถส่วนตัว รวมถึงมีคอมเมนต์อื่น ๆ เช่น บ้านตัวเองก็มีทำไมไม่จอด, ก่อนจะโทษตัวเอง ให้โทษคนอื่นก่อน, เจ้าที่บ้านแรง เจ้าที่ลงโทษ, จอดหน้าบ้านเขา ก็จ่ายเองจ้า

จอดรถหน้าบ้านคนอื่น



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมนต์สนั่น จอดรถหน้าบ้านคนอื่น ถูกเศษปูนตกใส่ ฉุนเจ้าของบ้านไม่รับผิดชอบ โพสต์เมื่อ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:30:05 1,721 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 กระบะชนพระธุดงค์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย