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เผยผลชันสูตร ชาย-หญิง เสียชีวิตในรถ ครอบครัวเดินทางรับศพ ยังไม่ตัดสินว่าใครผิด


          เผยผลชันสูตร ชาย-หญิง เสียชีวิตในรถ เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว พ่อฝ่ายหญิง ยังไม่ขอตัดสินว่าใครผิด 

ตายในรถ

          จากกรณีการเสียชีวิตของชาย-หญิง ภายในรถย่านบางแวก ซึ่งทางครอบครัวฝ่ายหญิงยังติดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ขณะที่วงจรปิดสามารถจับภาพได้ว่า ฝ่ายชายขับรถมารับฝ่ายหญิงกลางดึก ก่อนนำมาจอดไว้ข้างทาง ห่างจากบ้านไปราว 50 เมตรนั้น 

          ล่าสุด (5 กรกฎาคม 2569) สำนักข่าวไทย รายงานว่า ครอบครัวของชายอายุ 44 ปี เดินทางมารับศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว ที่คริสจักรแห่งหนึ่ง ย่านพุทธมณฑลสาย 1 ขณะที่พ่อแม่ของหญิงอายุ 27 ปี มารับศพลูกสาวไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดปากน้ำฝั่งใต้ 


ตายในรถ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์

          ทั้งนี้ พ่อของฝ่ายหญิงเผยว่า ครอบครัวทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกสาวตอนเย็น สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้กล่าวโทษว่าใครผิด ส่วนตัวรับรู้มานานแล้วว่าลูกสาวคบหากับผู้ชาย แต่ไม่เคยพามาพบครอบครัว 
 
          ในส่วนของคดีความขอให้จัดการศพของลูกสาวให้เสร็จก่อน ขณะที่ผลจากการชันสูตรเบื้องต้น เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต แพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว

ตายในรถ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย




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เผยผลชันสูตร ชาย-หญิง เสียชีวิตในรถ ครอบครัวเดินทางรับศพ ยังไม่ตัดสินว่าใครผิด โพสต์เมื่อ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:54:53 2,064 อ่าน
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