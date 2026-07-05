HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เตือนคนสั่งแก๊ส ได้ถังสีสวยอย่าวางใจ ระวังร้านทำแสบตบตา ส่องชัด ๆ เจอความโป๊ะ

          เจ้าหน้าที่ตรวจพบร้านนำถังแก๊สหุงต้มหมดอายุมาซ่อมและพ่นสีใหม่ ก่อนนำกลับมาจำหน่ายหลอกตาประชาชน พร้อมแนะตรวจสอบสภาพถังเพื่อความปลอดภัย

ถังแก๊ส


          วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และพบพฤติกรรมซ่อมแซมถังก๊าซที่หมดอายุการใช้งาน ก่อนขัดสนิมและพ่นสีใหม่ให้มีลักษณะคล้ายถังใหม่ แล้วนำกลับมาจำหน่ายให้ประชาชน

          ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่อ หลังได้รับข้อมูลว่าร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และอาจนำถังก๊าซเก่าหรือถังหมดอายุกลับมาใช้งานอีกครั้ง

ถังแก๊ส
ภาพจาก สำนักข่าวไทย  

ถังแก๊ส
ภาพจาก สำนักข่าวไทย  

          จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม 538 ถัง มูลค่าประมาณ 4 แสนบาท ในจำนวนนี้มีถังที่หมดอายุการใช้งาน 38 ถัง ขณะที่เจ้าของร้านให้การว่า เปิดกิจการมานานกว่า 20 ปี และหากพบถังที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซม ขัดสนิม และพ่นสีด้วยตนเอง โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบว่าร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซหุงต้ม รวมทั้งไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนภายหลังการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้อายัดถังก๊าซที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ตรวจสอบ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย 

          เจ้าหน้าที่ย้ำเตือนประชาชนให้เลือกใช้บริการจากร้านจำหน่ายก๊าซที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง พร้อมตรวจสอบสภาพถังก่อนใช้งานทุกครั้ง หากพบถังที่มีร่องรอยผุกร่อน สีผิดปกติ หรือมีลักษณะถูกดัดแปลง ไม่ควรนำมาใช้งาน และหากพบร้านที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบได้ทันที

ถังแก๊ส
ภาพจาก สำนักข่าวไทย  

ถังแก๊ส
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

ถังแก๊ส
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

ขอบคุณข้อมูลจาก






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตือนคนสั่งแก๊ส ได้ถังสีสวยอย่าวางใจ ระวังร้านทำแสบตบตา ส่องชัด ๆ เจอความโป๊ะ โพสต์เมื่อ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:53:55
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 กระบะชนพระธุดงค์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย