เตือนคนสั่งแก๊ส ได้ถังสีสวยอย่าวางใจ ระวังร้านทำแสบตบตา ส่องชัด ๆ เจอความโป๊ะ

เจ้าหน้าที่ตรวจพบร้านนำถังแก๊สหุงต้มหมดอายุมาซ่อมและพ่นสีใหม่ ก่อนนำกลับมาจำหน่ายหลอกตาประชาชน พร้อมแนะตรวจสอบสภาพถังเพื่อความปลอดภัย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และพบพฤติกรรมซ่อมแซมถังก๊าซที่หมดอายุการใช้งาน ก่อนขัดสนิมและพ่นสีใหม่ให้มีลักษณะคล้ายถังใหม่ แล้วนำกลับมาจำหน่ายให้ประชาชน
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่อ หลังได้รับข้อมูลว่าร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และอาจนำถังก๊าซเก่าหรือถังหมดอายุกลับมาใช้งานอีกครั้ง
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม 538 ถัง มูลค่าประมาณ 4 แสนบาท ในจำนวนนี้มีถังที่หมดอายุการใช้งาน 38 ถัง ขณะที่เจ้าของร้านให้การว่า เปิดกิจการมานานกว่า 20 ปี และหากพบถังที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซม ขัดสนิม และพ่นสีด้วยตนเอง โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบว่าร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซหุงต้ม รวมทั้งไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนภายหลังการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้อายัดถังก๊าซที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ตรวจสอบ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ย้ำเตือนประชาชนให้เลือกใช้บริการจากร้านจำหน่ายก๊าซที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง พร้อมตรวจสอบสภาพถังก่อนใช้งานทุกครั้ง หากพบถังที่มีร่องรอยผุกร่อน สีผิดปกติ หรือมีลักษณะถูกดัดแปลง ไม่ควรนำมาใช้งาน และหากพบร้านที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบได้ทันที
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
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