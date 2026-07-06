ไวรัลถ้าลูกค้าทำกาแฟหกเอง ทั้งที่ยังไม่ได้ดื่ม ร้านควรทำให้ใหม่ไหม น่าคิด ?

คำถามชวนคิด ถ้าลูกค้าทำกาแฟหกเอง ทั้งที่ยังไม่ได้ดื่ม ร้านควรทำให้ใหม่ไหม คำตอบที่ได้อาจเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการเปิดประเด็นสำหรับคนเปิดร้านกาแฟว่า ถ้าลูกค้าทำกาแฟหกที่ร้านด้วยอุบัติเหตุของลูกค้าเอง ทั้งที่เพิ่งสั่ง ยังไม่ได้ดื่มสักอึก ถ้าเป็นร้านของตัวเอง จะทำกาแฟให้ลูกค้าใหม่โดยไม่คิดเงินไหม
เรื่องนี้ชาวเน็ตมองว่า ถ้าตามหลักร้านไม่ได้ผิด ไม่จำเป็นต้องทำให้ แต่บางครั้งกฎก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกฎ การทำให้ฟรีก็สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าไม่รู้ลืม คุ้มยิ่งกว่าการเสียกาแฟฟรีไป 1 แก้ว