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ดีเจสาวฮอต หนีชีวิตเมืองสุดวุ่นวาย อวดโมเมนต์ชิลในออนเซ็น คนชมวิวสวยมาก

          ดีเจสาวฮอต อวดโมเมนต์ชิลแช่ออนเซ็นกลางแจ้ง คนชมวิวสวยมาก มาแค่ด้านหลังแต่ทำแฟน ๆ ตะลึงหนัก 

DJ Lokyii

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า DJ Lokyii ดีเจสาวฮอตจากฮ่องกง ซึ่งถูกยกให้เป็น "เทพธิดาดีเจ" ทำให้แฟน ๆ ตื่นตะลึงไปตาม ๆ กัน หลังออกมาโชว์ภาพทริปสบาย ๆ ขณะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งเธอไม่เพียงแค่พาไปสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ในย่านชานเมือง แต่ยังพาไปชมภาพขณะแช่ออนเซ็นใน จ.กุนมะ อีกด้วย 

DJ Lokyii
ภาพจาก Instagram lok_lokyii

          โดยประสบการณ์แช่ออนเซ็นตามแบบญี่ปุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เมื่อเธอได้แช่น้ำไปพร้อมกับการชมวิวสวย ๆ ในออนเซ็นกลางแจ้ง อยู่ในบรรยากาศแสนสงบที่ห่างไกลตัวเมือง ต่างจากบรรยากาศในชีวิตประจำวัน ที่ดีเจสาวต้องทำงานตามไนต์คลับ 

DJ Lokyii
ภาพจาก Instagram lok_lokyii

DJ Lokyii
ภาพจาก Instagram lok_lokyii

          ภาพของดีเจสาวที่เปลือยทั้งตัวแช่ออนเซ็น ยังเผยให้เห็นรูปร่างสุดฮอตที่แม้จะเป็นภาพด้านหลัง ก็ทำให้แฟน ๆ ตื่นตะลึงกันถ้วนหน้า และพากันเข้ามาชมรูปร่างกับแผ่นหลังที่ดูเซ็กซี่มาก วิวก็สวยด้วยเช่นกัน ขณะที่ดีเจสาวยังให้สัมภาษณ์กับสื่อ บอกว่ามีแค่ภาพเดียวเท่านั้นที่โชว์ให้ดูบนไอจีได้ เพราะภาพอื่นคนจะเซ็กซี่เกินไป 

DJ Lokyii
ภาพจาก Instagram lok_lokyii

DJ Lokyii
ภาพจาก Instagram lok_lokyii

DJ Lokyii
ภาพจาก Instagram lok_lokyii


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


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