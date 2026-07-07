ตัวเล่มทะเบียนรถอยู่ในสภาพขาด ควรเปลี่ยนใหม่ไหม คำตอบที่ได้ไม่คิดว่ามาเวย์นี้ ห้าม !

ได้ตัวเล่มทะเบียนรถ อยู่ในสภาพขาด แบบนี้ควรเปลี่ยนใหม่ดีไหม คำตอบชาวเน็ตชัดเจน ไม่ควรเปลี่ยน เพราะจะทำให้มีปัญหา เหตุผลคืออะไร
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก HappyBlueberry1189 มีการโพสต์ปรึกษาตัวเล่มทะเบียนรถที่เพิ่งได้มาหลังจากผ่อนรถเสร็จ ทว่าตัวเล่มเหมือนมีการถูกเย็บ และมีการกระชากออก มีรอยเกือบขาด 1 แผ่นทะลุกัน 2 หน้า
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดคำถามว่า เป็นการชำรุดไหม สามารถใช้งานปกติได้ไหม หรือควรแจ้งไฟแนนซ์ให้เปลี่ยนเล่มดี ใครสามารถแนะนำได้บ้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HappyBlueberry1189
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HappyBlueberry1189
ความเห็นชาวเน็ต ต่างเข้ามาเตือนว่า อย่าเปลี่ยนเล่มเด็ดขาด ให้ใช้ในสภาพเสียหายหรือซ่อมเองจะดีที่สุด ถ้าเปลี่ยนเล่ม จะทำให้ราคารถตกลงในตอนขายอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก คนไม่กล้าซื้อ ไม่กล้าเสี่ยง ไฟแนนซ์ไม่กล้ารับ กลัวติดจำนำแล้วแอบไปแจ้งเล่มหาย เพื่อเอามาขาย