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เปิดวิธีเช็กดาวนี่ปลอม หลังระบาดหนัก เจอตัวหนังสือบนซองอย่างฮา เขียนแบบนี้ได้ไง

          เปิดวิธีเช็กดาวนี่ (Downy) ปลอม เจอตัวหนังสือบนซองอย่างฮา เขียนแบบนี้ได้ยังไง ทั้งหน้า ทั้งหลัง พร้อมเตือนซื้อดาวนี่ในร้านที่มีเครดิตเท่านั้น

เปิดวิธีเช็กดาวนี่ปลอม

          ปัจจุบันสินค้าปลอมวางขายกันเกลื่อนท้องตลาด ยิ่งทำให้คนต้องตรวจสอบร้านค้าที่ซื้อให้ดี แต่สุดท้ายก็ยังไม่รอด แม้จะมีจุดที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบก็ตาม

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Thagoon Kartop Rujirapong มีการเล่าประสบการณ์การซื้อน้ำยาซักผ้ายี่ห้อดาวนี่ (Downy) แต่ใส่ไปครึ่งถุงแล้วยังไม่หอมสมคำโฆษณา กระทั่งจับโป๊ะได้ที่ซอง เห็นชัดเต็มตาว่า คำอธิบายมีความผิดปกติ มีทั้งคำว่า สัปดาห, เหงือ์ และอื่น ๆ ดูแล้วเป็นของปลอมแน่นอน ฟอนต์เพี้ยนขนาดนี้

วิธีเช็กดาวนี่ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thagoon Kartop Rujirapong

          ขณะเดียวกันคนก็โพสต์ดาวนี่ของแท้ให้เปรียบเทียบกัน จะเห็นความต่างชัดเจนถึงฟอนต์บนถุง จะมีความเนี้ยบและเขียนได้ถูกต้อง

วิธีเช็กดาวนี่ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fah Piyathida

          พร้อมกันนั้นยังมีคนเข้ามาเล่าประสบการณ์การเป็นผู้ประสบภัย โดยเฉพาะด้านหลังซองอย่างพีค มีการเขียนที่อยู่เอาไว้ว่า "เป็นตัวแทนจำหน่ายและการพนัน (ประเทศไทย)" คนไทยแท้ ๆ อ่านแล้วได้แต่ฮา

วิธีเช็กดาวนี่ปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก GenuineParrot2613

          สุดท้าย การซื้อของที่ปลอดภัยที่สุดคือ ซื้อในร้านที่เชื่อถือได้เท่านั้น จะลดความเสี่ยงในการเจอของปลอม เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านออนไลน์ที่มีคำว่า Mall เป็นต้น

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เปิดวิธีเช็กดาวนี่ปลอม หลังระบาดหนัก เจอตัวหนังสือบนซองอย่างฮา เขียนแบบนี้ได้ไง อัปเดตล่าสุด 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:50:43 4,344 อ่าน
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