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ฝรั่งงงจัด เจอโดนัทไฟแดง ชิมดูสุดว้าว แต่ร้านอยู่ไหน ? คนไทยชี้ของดี จะได้กินต้องมีดวง

          หนุ่มฝรั่งได้โดนัทจากแยกไฟแดง ชิมดูแล้วว้าวมาก ของอร่อยแบบนี้ แต่ร้านอยู่ที่ไหน คนไทยบอกเลยต้องใช้ระบบสุ่ม มีเงินไม่พอ ต้องมีดวงด้วย   

โดนัทไฟแดง

          เป็นคลิปที่ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์ขณะนี้ กับความงงจัดของหนุ่มฝรั่ง ที่ขับรถไปตรงแยกไฟแดงอยู่ดี ๆ ก็มีโดนัทโผล่มา เรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่และอึ้งสำหรับเขามาก ๆ แต่ยิ่งคิดก็ยิ่งงง มันมาได้ยังไง แล้วร้านมันอยู่ตรงไหน ?

          โดยผู้ใช้ TikTok @aorap24 ซึ่งเป็นภรรยาคนไทย โพสต์คลิปนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา บันทึกรีแอ็คชั่นของสามีชาวเม็กซิกัน หลังจากที่เธอยื่นโดนัทที่ซื้อจากแยกไฟแดงให้ พร้อมระบุว่า "First time กับ โดนัทแยกไฟแดง แล้วตอนนี้ก็ยังหาร้านไม่เจอ"

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24

          จะเห็นว่าสามีรับไปแบบงง ๆ เมื่อบอกเธอว่าเป็นโดนัทไฟแดง เจ้าตัวก็ถามกลับว่า "แล้วร้านโดนัทอยู่ไหนล่ะ ?"

          ฝั่งภรรยาชี้ไปบริเวณแยกไฟแดง บอกว่าอยู่สักที่แถวนั้น ทำให้เขาถึงกับบอกว่า "อะไรนะ ?"

          จากนั้นภรรยาก็เชียร์ให้เขาลองกินดู โดยยืนยันว่านี่แหละของดี ขณะที่สามีก็ยังงงไม่หาย ว่าโดนัทแยกไฟแดงคืออะไร แต่หลังจากดม ๆ ดูแล้วก็ลองชิมในที่สุด ซึ่งเพียงแค่คำแรกก็บอกได้เลยว่าถึงกับทึ่งในรสชาติ เอ่ยปากบอกด้วยรอยยิ้มว่า "นี่มันดีสุด ๆ"

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24

          แน่นอนว่าเมื่อเจอของอร่อยก็หยิบกินต่อไม่หยุด แต่ก็ยังคงงงจัด พยายามมองหาร้านโดนัทแต่ก็ไม่เจอว่ามันอยู่ที่ไหน และถามภรรยาอีกว่า "นี่ได้โดนัทมาจากแยกไฟแดงจริง ๆ เหรอ" ซึ่งภรรยาก็ยืนยัน แถมบอกด้วยว่าของอร่อยแบบนี้ ราคาแค่ 20 บาทเท่านั้น 

          ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ บอกเลยว่า โดนัทไฟแดงนี่แหละของเด็ด ที่ต่อให้มีเงินซื้อกิน แต่ถ้าไม่มีดวงก็ไม่ได้กิน เป็นระบบสุ่มดวงสุด ๆ ปัญหาคือต่อให้อยากกินซ้ำ แต่จะตามไปตำต่อที่ไหน ?

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24

          ยังมีคนชี้ว่า หลาย ๆ แบรนด์ที่ขายอยู่ตามแยกไฟแดงก็อร่อยเหมือนกัน บางครั้งแบรนด์แพง ๆ ยังสู้รสชาติไม่ได้ 

          นอกจากนี้ยังมีคนเตือนให้เผื่อท้องเก็บไว้แยกไฟแดงหน้าด้วย อาจจะมีกล้วยทอด มะม่วง นมเปรี้ยว หรือของกินอื่น ๆ โผล่มาเซอร์ไพรส์อีกก็ได้ ซึ่งนี่คือเหตุผลที่หลาย ๆ คนเตรียมแบงก์ 20 บาทไว้ติดรถเลย เผื่อเจอของอร่อยจะได้พร้อมจัด

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24

โดนัทไฟแดง
ภาพจาก TikTok @aorap24








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ฝรั่งงงจัด เจอโดนัทไฟแดง ชิมดูสุดว้าว แต่ร้านอยู่ไหน ? คนไทยชี้ของดี จะได้กินต้องมีดวง โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:38:48 2,055 อ่าน
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