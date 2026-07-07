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หนุ่มเปิดชีวิต เจ้าโลกจิ๋ว 0.38 นิ้ว แค่เข้าส้วมยังลำบาก หวังอัปไซซ์เพิ่มรอบวง

          หนุ่มเปิดอก เจ้าโลกเล็กจิ๋ว 0.38 นิ้ว ไม่ได้กระทบแค่เรื่องเซ็กส์ แม้แต่เข้าห้องน้ำยังลำบาก ต่อให้ผ่าตัดเพิ่มความยาวยังไม่คุ้ม แต่ล่าสุดจ่ออัปไซซ์ เน้นเพิ่มเส้นรอบวง

อวัยวะเพศเล็ก

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์เดอะการ์เดี้ยน เผยเรื่องราวของ ไมเคิล ฟิลลิปส์ ชายอเมริกัน วัย 38 ปี ผู้ซึ่งอ้างว่ามีอวัยวะเพศเล็กที่สุดในโลก ด้วยขนาดเพียง 0.38 นิ้ว เมื่อแข็งตัว ซึ่งบอกเลยว่าการมีอวัยวะเล็กจิ๋วขนาดนี้ไม่เพียงกระทบต่อเรื่องเซ็กส์ แต่ยังส่งผลต่อเรื่องความมั่นใจ และมีความลำบากอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญ 

          ในการให้สัมภาษณ์กับรายการ This Morning เมื่อเดือนมกราคม ฟิลลิปส์ เผยว่า เขาเพิ่งรู้ตัวว่ามีภาวะไมโครเพนิส (Micropenis) หรืออวัยวะเพศมีขนาดสั้นกว่าปกติ เมื่อปีที่แล้ว โดยพบว่าทั่วโลกมีผู้ชายที่เป็นภาวะดังกล่าวเพียง 0.6% เท่านั้น

          มีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการสำหรับภาวะนี้ โดยจะถูกจัดว่าเข้าข่ายไมโครเพนิสก็ต่อเมื่อมีอวัยวะเพศสั้นกว่า 3.67 นิ้ว

          ฟิลลิปส์ เผยว่า สาเหตุที่เขาออกมาพูดถึงเรื่องที่ผู้ชายส่วนมากไม่กล้ายอมรับ ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคม เขาคิดว่าผู้คนควรรู้ว่านี่คือภาวะทางการแพทย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ และหากคนอื่น ๆ รู้ตัวตัวแต่ยังอายุน้อยก็คงจะไปหาหมอและได้รับการรักษา ซึ่งอาจจะช่วยเหลือได้ 

          ชายหนุ่มเผยอีกว่า เขาเคยมีเซ็กส์มา 2-3 ครั้งแล้ว แต่กลับไม่สามารถสอดใส่หรือทำอะไรอย่างอื่นได้ นับจากนั้นเขาก็เลิกเดตและหมดความสนใจในเรื่องนี้ไปเลย เขาต้องยอมแพ้เพราะไม่สามารถมีเซ็กส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมการเข้าห้องน้ำยังเป็นเรื่องลำบาก โดยเฉพาะในที่สาธารณะ เพราะท่อปัสสาวะที่สั้น ทำให้มันกระเซ็นไปหมด

          จริงอยู่ที่เขารู้ว่ามันเล็ก แต่ไม่รู้มาก่อนว่ามีภาวะดังกล่าวอยู่ ฟิลลิปส์ เผยว่า เขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นไมโครเพนิส ตอนไปหาหมอเพราะกังวลเรื่องขนาดของมัน หมอบอกเขาว่ามีภาวะนี้อยู่ และให้เขาไปพบแพทย์ทางเดินปัสสาวะ 

          แม้ศัลยแพทย์จะเผยถึงทางเลือกในการเพิ่มขนาด แต่เขาก็ได้รับคำเตือนว่าน่าจะเพิ่มได้มากสุดเพียง 1 นิ้วครึ่งเท่านั้น โดยต้องมีการดูดไขมันและตัดเส้นเอ็น ซึ่งหากนั่นคือทั้งหมดที่เขาจะได้รับ เขาก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ไมโครเพนิส จึงไม่มั่นใจว่าจะคุ้มกับการทำไหม 

          อย่างไรก็ตาม ต่อมาฟิลลิปส์ตัดสินใจว่าจะเข้ารับการทำหัตถการเพิ่มขนาดเจ้าโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มเส้นรอบวง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะ พร้อมเปิดแคมเปญระดมทุนผ่าน GoFundMe

          กระทั่งล่าสุดเขาเพิ่งออกมาเปิดใจว่า ขณะนี้เขาระดมทุนได้มากพอแล้วสำหรับการทำหัตถการดังกล่าว โดยหวังว่าการเสริมขนาดครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหนูใหญ่ขึ้นสักนิดก็ยังดี

          ทั้งนี้ พบว่าแคมเปญของเขาที่เริ่มเปิดระดมทุนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้รับยอดบริจาคเกือบ 13,000 ดอลลาร์ (ราว 432,000 บาท) จากผู้บริจาคกว่า 250 คน ซึ่งเขาได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายแก่เขา

          แม้ว่าหลังจากที่เขาตกเป็นข่าวดังจะมีศัลยแพทย์ตกแต่งชื่อดังแห่งเบเวอร์ลีฮิลส์รายหนึ่งเสนอตัวว่าจะทำหัตถการนี้ให้ฟรี เพราะตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของชายคนนี้ แต่ฟิลลิปส์ไม่ได้รับข้อเสนอนั้น และจองทำหัตถการกับสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านมากกว่าแล้ว 



ขอบคุณข้อมูลจาก The Guardian, Ladbible
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หนุ่มเปิดชีวิต เจ้าโลกจิ๋ว 0.38 นิ้ว แค่เข้าส้วมยังลำบาก หวังอัปไซซ์เพิ่มรอบวง โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:59:51 1,287 อ่าน
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