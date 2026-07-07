ผงะ นิสิตใหม่ มมส ติดพยาธิใบไม้ในตับ 4,233 คน คาดอันตรายแฝงจากเมนูโปรด

สสจ.มหาสารคาม ผลตรวจนิสิตใหม่ มมส พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,233 คน หรือ 33% ผู้ว่าฯ เร่งสั่งคุมเข้มร้านส้มตำ ย้ำปลาร้าต้องสุก
วันที่ 7 กรฎาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.มหาสารคาม ) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ในตับในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วง หลังพบว่า นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับสูงถึง 4,233 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็พบผู้ติดเชื้อ 380 คน จากผู้เข้ารับการตรวจ 1,922 คน หรือร้อยละ 19 ทำให้จังหวัดเร่งเดินหน้าหามาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างจริงจัง
ข้อมูลจาก สสจ.มหาสารคาม ระบุว่า จากการสุ่มตรวจประชาชนทั่วไปประมาณ 20,000 คน พบอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับร้อยละ 11 แต่เมื่อตรวจในกลุ่มนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2569 กลับพบอัตราการติดเชื้อสูงกว่าหลายเท่าตัว โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจนิสิตใหม่ 12,733 คน พบผู้ติดเชื้อ 4,233 คน ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจ 1,922 คน พบผู้ติดเชื้อ 380 คน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นห่วงพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน โดยเฉพาะการรับประทานส้มตำที่ใส่ปลาร้า ซึ่งอาจเป็นปลาร้าที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรืออาจมีการปนเปื้อนปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิ หากรับประทานเข้าไป ไข่พยาธิจะเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
ผู้ว่าฯ ระบุอีกว่า หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการรักษาและปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 15-20 ปี อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งกำหนดมาตรการป้องกัน พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านส้มตำ และส่งเสริมให้ร้านที่ใช้ปลาร้าต้มสุกและได้มาตรฐานติดป้ายแสดงข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ขณะเดียวกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า พยาธิใบไม้ในตับเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดหรืออาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุก เช่น ก้อยปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม ลาบปลา รวมถึงปลาร้าและแจ่วบองที่อาจยังมีตัวอ่อนของพยาธิ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตในท่อน้ำดีภายในตับ โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการในระยะแรก กว่าจะรู้ตัวก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้ว
ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ รวมถึงเลือกใช้ปลาร้าที่ผ่านการต้มสุกและได้มาตรฐาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ และป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
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