แม่สุดชิล ปากมดลูกเปิด 5 ซม. ยังกลับบ้าน ไปซื้อของ - รับลูกที่ รร. ก่อนมาคลอดเบบี๋

แม่สุดชิล ปากมดลูกเปิด 5 ซม. ยังขอกลับบ้าน ไปซื้อของ - รับลูกที่โรงเรียน ดึก ๆ ถึงกลับมาแอตมิต กว่าจะได้คลอดก็ตอนเช้า เปิดใจไม่คิดจะคลอดวันนั้น
ในขณะที่คุณแม่หลายคนมีช่วงเวลาก่อนคลอดที่แตกต่างกันออกไป แต่แม่ชาวสิงคโปร์รายนี้กลายมาเป็นที่ฮือฮาจากความชิลสุด ๆ ของเธอ ซึ่งแทนที่จะอยู่รอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล แต่กลับขอหมอกลับบ้านไปชอปปิ้ง รับลูกที่โรงเรียน แม้จะอยู่ในสภาพปากมดลูกเปิดแล้วก็ตาม
โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ MS News รายงานว่า นาตาชา ไฟซาล ดีเจวิทยุชาวสิงคโปร์ วัย 31 ปี ได้โพสต์คลิปเล่าประสบการณ์คลอดลูกคนเล็ก ซึ่งหลังจากทราบจากคุณหมอว่าปากมดลูกเปิด 5 เซนติเมตรแล้ว เธอก็ขอหมอกลับบ้าน แม้หมอจะเตือนว่ามีความเสี่ยงที่กลับไปแล้วปากมดลูกจะเปิดมากขึ้นจนต้องคลอดที่บ้าน
เนื่องจากเธอไม่มีอาการมดลูกรัดตัวแล้ว สุดท้ายเธอก็ได้ออกจากโรงพยาบาลมาสมใจ ก่อนแวะไปทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งซื้อของ กินชานม พาสามีไปตัดผม รับลูกจากโรงเรียน และได้อยู่กับลูก ๆ ก่อนคลอด โดยไล่เรียงไทม์ไลน์ดังนี้
ภาพจาก Instagram irninat
- 15.31 น. ออกจากโรงพยาบาล
- 15.32 น. ไปซื้อขนม
- 16.06 น. แวะห้างซื้อชานมไข่มุก
- 16.10 น. พาสามีไปตัดผม
ภาพจาก Instagram irninat
ภาพจาก Instagram irninat
- 16.27 น. ไปซื้อของอีกรอบ
- 16.49 น. รับลูก ๆ ที่โรงเรียนกลับมาบ้าน
- 17.26 น. หาข้าวเย็นให้ลูก ๆ กิน
- 18.30 น. อาบน้ำ บำรุงผิว ดูแลผม
ภาพจาก Instagram irninat
ภาพจาก Instagram irninat
- 18.47 น. แต่งหน้าเล็กน้อย
- 19.22 น. กินข้าวอีกมื้อ เพราะไม่รู้จะได้กินอีกทีตอนไหน
- 22.20 น. กอดลูก ๆ
- 23.07 น. กลับไปโรงพยาบาล โดยแผนของเธอคือกลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมกับทารกที่แข็งแรง
ภาพจาก Instagram irninat
- 23.41 น. ปากมดลูกเปิด 7 เซนติเมตร
- 06.10 น. ได้เวลาเข้าห้องคลอด
ไฟซาล เล่าว่า เบบี๋คลอดออกมาง่ายสุด ๆ ออกแรงอยู่ไม่ถึง 5 นาทีก็ออกมาดูโลกสำเร็จแล้ว กระทั่งในที่สุดเธอก็ได้กอดลูกน้อยแนบอกขณะกลับมาถึงห้องพักฟื้นแล้ว ซึ่งแม้จะเพิ่งคลอดลูกมาหมาด ๆ แต่สภาพคุณแม่ยังเป๊ะมาก
ภาพจาก Instagram irninat
ภาพจาก Instagram irninat
ทั้งนี้ เมื่อเธอถามสามีว่ารู้สึกว่าการคลอดครั้งนี้ต่างไปจากครั้งอื่น ๆ หรือไม่ ฝ่ายสามีก็ชิลไม่แพ้กัน บอกว่า "ต่างกันที่ครั้งนี้มีลูกอีก 2 คนรออยู่บ้าน"
ต่อมา ไฟซาลเผยกับ MS News ว่านี่เป็นการคลอดครั้งที่ 3 ของเธอแล้ว และแม้ว่าจะต้องเจอเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวจากการคลอดรอบก่อน เธอก็พยายามจะสงบและคิดบวกไว้ เพราะรู้ว่าทุก ๆ อย่างสามารถเกิดความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่าการคลอดรอบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว เนื่องจากไม่ใช่วันที่ครบกำหนดคลอด เธอเพียงแค่ไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาลตามรอบปกติ ก่อนที่หมอจะมาบอกว่าปากมดลูกเปิด 5 เซนติเมตรแล้ว
ตอนนั้นเธอคิดถึงลูก ๆ ที่ยังอยู่โรงเรียน จึงอยากไปเจอลูก ๆ ก่อนจะกลับมาโรงพยาบาล เธอไม่อยากหายไปอย่างกะทันหันโดยยังไม่ทันได้กอดหรือบอกเด็ก ๆ ว่าพ่อกับแม่จะไม่อยู่บ้านสักพัก เพื่อไปเตรียมคลอดน้อง
ขณะเดียวกัน เนื่องจากยังไม่น่าจะถึงเวลาคลอด เธอจึงไปซื้อของชำเตรียมไว้เพื่อให้แม่บ้านใช้ดูแล ทำอาหารให้เด็ก ๆ ขณะที่เธอกับสามีไม่อยู่บ้าน
แม้เธอจะมีภาพออกไปเดินซื้อของสุดชิลก่อนคลอด ดีเจสาวกลับไม่สนับสนุนให้ใครทำเลียนแบบ โดยชี้ว่าการคลอดนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับแม่ ๆ ทุกคน อาการแต่ละช่วงก็เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว และเธอก็มีแผนจะกลับไปโรงพยาบาลทันทีหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก MS News