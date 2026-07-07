สาวบุกห้อง เจอผัวกกสาวโรงงาน สภาพล่อนจ้อน กอดก่ายหน้าระรื่น ยิ้มเย้ยทะเบียนสมรส

สาวช็อก ถามมึงใครเนี่ย ? หลังจับชู้ผัวได้คาเตียง กิ๊กยังนอนยิ้มไม่สลด กอดก่ายผัวหน้าระรื่น ฝ่ายผัวสลิ้งแตกไล่เตะเมีย สุดทนหลังควักทะเบียนสมรสฟาด
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เพจ ตลาดล่างนิวส์ รายงานกรณีสาวนิคมแห่งหนึ่งจับได้ว่าสามีนอกใจ จึงอัดคลิปขณะจู่โจมจับชู้ได้คาเตียง โดยเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปก็พบภาพคาตาของสามีที่กำลังนอนกกอยู่กับสาวโรงงานในสภาพเปลือยเปล่าทั้งคู่ จึงตะโกนถามไปว่า "มึงใครเนี่ย"
จากคลิปที่เจ้าตัวโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัว พบว่าสาวนิคมมีการต่อว่าอีกฝ่ายในทำนองว่า "มึงใครเนี่ยมาเอากับผัวกู กูมีทะเบียนสมรสนะ" แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใด ๆ ฝ่ายผัวและกิ๊กสาวไม่มีท่าทีจะลุกขึ้นจากเตียง แถมยังนอนก่ายกันต่อ จนเมียหลวงปรี๊ดหนักกว่าเดิม
ฝ่ายเมียหลวงยังคงต่อว่าผัว ที่กล้าเอาผู้หญิงคนอื่นมานอนในห้อง ทั้งที่ยังไม่เลิกกับเธอ ยังมานอนกับเธอ และยังไม่หย่าจากกัน ซ้ำเอาทะเบียนสมรสมาฟาด บอกจะฟ้องแน่นอน
เจอด่าหนักเข้าเรื่อย ๆ ทำให้ผัวที่ตอนแรกยังยิ้มหน้าระรื่นเริ่มทนไม่ไหว ลุกออกมาทั้ง ๆ ที่ไม่มีเสื้อผ้าติดตัว พุ่งเข้ามาเตะเมียหลวงออกจากห้อง ขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์สนั่นต่อเหตุการณ์นี้