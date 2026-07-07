HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวบุกห้อง เจอผัวกกสาวโรงงาน สภาพล่อนจ้อน กอดก่ายหน้าระรื่น ยิ้มเย้ยทะเบียนสมรส

          สาวช็อก ถามมึงใครเนี่ย ? หลังจับชู้ผัวได้คาเตียง กิ๊กยังนอนยิ้มไม่สลด กอดก่ายผัวหน้าระรื่น ฝ่ายผัวสลิ้งแตกไล่เตะเมีย สุดทนหลังควักทะเบียนสมรสฟาด

จับชู้

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เพจ ตลาดล่างนิวส์ รายงานกรณีสาวนิคมแห่งหนึ่งจับได้ว่าสามีนอกใจ จึงอัดคลิปขณะจู่โจมจับชู้ได้คาเตียง โดยเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปก็พบภาพคาตาของสามีที่กำลังนอนกกอยู่กับสาวโรงงานในสภาพเปลือยเปล่าทั้งคู่ จึงตะโกนถามไปว่า "มึงใครเนี่ย"

จับชู้

          จากคลิปที่เจ้าตัวโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัว พบว่าสาวนิคมมีการต่อว่าอีกฝ่ายในทำนองว่า "มึงใครเนี่ยมาเอากับผัวกู กูมีทะเบียนสมรสนะ" แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใด ๆ ฝ่ายผัวและกิ๊กสาวไม่มีท่าทีจะลุกขึ้นจากเตียง แถมยังนอนก่ายกันต่อ จนเมียหลวงปรี๊ดหนักกว่าเดิม 

จับชู้

จับชู้

          ฝ่ายเมียหลวงยังคงต่อว่าผัว ที่กล้าเอาผู้หญิงคนอื่นมานอนในห้อง ทั้งที่ยังไม่เลิกกับเธอ ยังมานอนกับเธอ และยังไม่หย่าจากกัน ซ้ำเอาทะเบียนสมรสมาฟาด บอกจะฟ้องแน่นอน

จับชู้

จับชู้

จับชู้

จับชู้

          เจอด่าหนักเข้าเรื่อย ๆ ทำให้ผัวที่ตอนแรกยังยิ้มหน้าระรื่นเริ่มทนไม่ไหว ลุกออกมาทั้ง ๆ ที่ไม่มีเสื้อผ้าติดตัว พุ่งเข้ามาเตะเมียหลวงออกจากห้อง ขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์สนั่นต่อเหตุการณ์นี้  
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวบุกห้อง เจอผัวกกสาวโรงงาน สภาพล่อนจ้อน กอดก่ายหน้าระรื่น ยิ้มเย้ยทะเบียนสมรส โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:24:18 4,990 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 กระบะชนพระธุดงค์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย