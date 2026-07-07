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คนญี่ปุ่นเดือด อินฟลูฯ ไทยนอนทับพืชบนเขา ลั่นอยู่ญี่ปุ่นแต่ไม่เคารพ กม. - เจ้าตัวขอโทษ


            ดราม่า อินฟลูฯ ไทยนอนทับพืชบนเขาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเดือด อยู่ในญี่ปุ่นแต่ไม่เคารพกฎหมาย ทั้งที่ผิดชัดเจน จี้ดำเนินคดี ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

ดราม่าอินฟลูฯ ไทย นอนทับต้นไม้ญี่ปุ่น

            เป็นดราม่าเดือดในขณะนี้ กรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทย โพสต์คลิปลงไปนอนกลางทุ่งดอกไม้ บนภูเขาโกมางะทะเกะ จังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งที่ผิดกฎอุทยาน ทำให้ชาวญี่ปุ่นออกมาโพสต์ตำหนิบนโลกออนไลน์ กลายเป็นไวรัลกว่า 1.4 ล้านวิว 
            
            โดยผู้ใช้ X ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปของอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทย พร้อมตำหนิว่า มีชาวต่างชาติจากประเทศไทย มาเด็ดดอกไม้บนภูเขาโกมางะทะเกะ แถมถึงขั้นลงไปนอนทับต้นไม้เหล่านี้อย่างโจ่งแจ้ง นับเป็นการทำลายธรรมชาติภายในพื้นที่อุทยาน ทั้ง ๆ ที่พฤติกรรมเหล่านี้นับว่าผิดกฎหมาย อีกทั้งทางการยังมีการจัดหน่วยลาดตระเวนเพื่อต่อต้านการกระทำลักษณะนี้ 

ดราม่าอินฟลูฯ ไทย นอนทับต้นไม้ญี่ปุ่น
            
            สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตญี่ปุ่น และมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่น นอกจากประเด็นเรื่องการทำลายต้นไม้ การทำผิดกฎหมาย ยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าชาวไทยรายนี้ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป แต่มีการขึ้นสเตตัสชัดเจนว่าอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่ยังทำผิดกฎหมายญี่ปุ่นอีก 

            โดยหลายคนเรียกร้องให้มีการลงโทษบุคคลดังกล่าวทางกฎหมาย และสนับสนุนให้มีการแจ้งความดำเนินคดีด้วย 

ดราม่าอินฟลูฯ ไทย นอนทับต้นไม้ญี่ปุ่น

ดราม่าอินฟลูฯ ไทย นอนทับต้นไม้ญี่ปุ่น
            

            คนขุดโพสต์เก่า สอนคนอื่นแต่ทำเสียเอง ?

            
            ขณะที่ฝั่งคนไทยเมื่อทราบถึงเรื่องดังกล่าว ต่างก็ตกใจและวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกัน รวมถึงมีบางคนขุดโพสต์เก่าของอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ขึ้นมาพูดถึง โดยพบว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยโพสต์ต่อว่านักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ มาแล้วว่า 
            
            "ไปเที่ยวที่ไหน อย่าทำแบบนี้ อย่าทำผิดกฎของสถานที่นั้น ๆ และควรมีมารยาท ดอกไม้ ต้นไม้ ธรรมชาติทั้งหลาย อย่าไปเด็ด ทำลาย"

ดราม่าอินฟลูฯ ไทย นอนทับต้นไม้ญี่ปุ่น
          

            สาวไทยลบโพสต์ - ขอโทษแล้ว

            
            ทั้งนี้ หลังมีดราม่า อินฟลูเอนเซอร์ดังกล่าวก็ได้ลบคลิปดังกล่าว พร้อมโพสต์ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมและเพจ No Plan Trip เป็นข้อความภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ระบุว่า
            
            "สวัสดีค่ะ นัท No Plan Trip นะคะ จากเหตุการณ์และภาพที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ นัทขอโทษอย่างจริงใจต่อทุกคนทั้งคนไทย-คนญี่ปุ่น ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจและผิดหวังกับคอนเทนต์ที่นัทนำเสนอค่ะ
            
            นัทได้รับทุกคำตักเตือนและขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ นัทจะระมัดระวังให้มากขึ้นทั้งในเรื่องการถ่ายภาพและการสื่อสารคอนเทนต์ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อีกในอนาคต ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและตักเตือน นัทขอโทษอีกครั้งจากใจค่ะ
            
            สุดท้ายนี้ นัทรักและยังอยากชวนทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะ ยังมีสถานที่สวย ๆ อีกมากมายให้เราได้ออกไปค้นพบ เรียนรู้ และเก็บความทรงจำดี ๆ ค่ะ 
            
            นัท No Plan Trip" 

ดราม่าอินฟลูฯ ไทย นอนทับต้นไม้ญี่ปุ่น
            
            อย่างไรก็ตาม ยังคงมีชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะเป็นการขอโทษ แต่กลับเน้นไปที่การขอโทษในเรื่องการนำเสนอคอนเทนต์ แทนที่จะขอโทษต่อการทำผิดกฎหมาย รวมถึงมองว่าการไปอยู่ที่ประเทศใด ก็ควรศึกษาและเคารพกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

ดราม่าอินฟลูฯ ไทย นอนทับต้นไม้ญี่ปุ่น

ดราม่าอินฟลูฯ ไทย นอนทับต้นไม้ญี่ปุ่น

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คนญี่ปุ่นเดือด อินฟลูฯ ไทยนอนทับพืชบนเขา ลั่นอยู่ญี่ปุ่นแต่ไม่เคารพ กม. - เจ้าตัวขอโทษ โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:04:31
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