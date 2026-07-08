แบม ภรรยามนตร์รักโดราเอมอน ตอบแล้ว หมอนโดราเอมอน กับ ฝากระติก เป็นของใคร หลังเป็นไวรัลและมาออกโหนกระแส
ไวรัลที่โด่งดังที่สุดเมื่อคืนวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ย่อมหนีไม่พ้นมนตร์รักโดราเอม่อน เมื่อหญิงจับสามีนอนเปลือยกับหญิงรายหนึ่ง แต่ที่ขโมยซีนคือ หมอนโดราเอมอนเก่า ๆ เตียงสีคล้ำ ๆ และฝากระติกน้ำสีเขียว
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 แบม คนถ่ายคลิปมาออกรายการโหนกระแส เล่าในตอนหนึ่งเกี่ยวกับหมอนโดราเอมอนว่า หมอนใบนี้เป็นของสามี มันมีอยู่ตั้งแต่ตนมาอยู่แรก ๆ แล้ว
ส่วนฝากระติกสีเขียว ตนเห็นที่ข้าง ๆ เตียง ก็เลยหยิบมาฟาดสามีจนมันไปอยู่บนเตียงนั่นเอง
ภาพจาก โหนกระแส