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แบม ภรรยามนตร์รักโดราเอมอน ตอบแล้ว หมอนโดราเอมอน กับ ฝากระติก เป็นของใคร

          แบม ภรรยามนตร์รักโดราเอมอน ตอบแล้ว หมอนโดราเอมอน กับ ฝากระติก เป็นของใคร หลังเป็นไวรัลและมาออกโหนกระแส

หมอนโดราเอมอน

          ไวรัลที่โด่งดังที่สุดเมื่อคืนวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ย่อมหนีไม่พ้นมนตร์รักโดราเอม่อน เมื่อหญิงจับสามีนอนเปลือยกับหญิงรายหนึ่ง แต่ที่ขโมยซีนคือ หมอนโดราเอมอนเก่า ๆ เตียงสีคล้ำ ๆ และฝากระติกน้ำสีเขียว

หมอนโดราเอมอน
ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 แบม คนถ่ายคลิปมาออกรายการโหนกระแส เล่าในตอนหนึ่งเกี่ยวกับหมอนโดราเอมอนว่า หมอนใบนี้เป็นของสามี มันมีอยู่ตั้งแต่ตนมาอยู่แรก ๆ แล้ว

หมอนโดราเอมอน

          ส่วนฝากระติกสีเขียว ตนเห็นที่ข้าง ๆ เตียง ก็เลยหยิบมาฟาดสามีจนมันไปอยู่บนเตียงนั่นเอง

หมอนโดราเอมอน
ภาพจาก โหนกระแส


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แบม ภรรยามนตร์รักโดราเอมอน ตอบแล้ว หมอนโดราเอมอน กับ ฝากระติก เป็นของใคร อัปเดตล่าสุด 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:36:41 4,230 อ่าน
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