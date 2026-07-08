หนุ่มหมอนโดราเอมอน เปิดแชตแฉกลับเมีย อยู่กับชายคนใหม่ ?! หญิงในคลิปแจงทำไมถึงยิ้ม

เมียหลวง เปิดใจครั้งแรก เล่าเบื้องหลังชีวิตคู่สุดช้ำ เหตุผลที่ยอมจดทะเบียนสมรส ก่อนเจอภาพสามีปกป้องสาวใหม่ต่อหน้า ขณะที่หญิงในคลิปยืนยันไม่รู้ฝ่ายชายมีภรรยา พร้อมแจงเหตุผลที่ยิ้มในคลิป
จากคลิปไวรัลสะเทือนโซเชียลเกือบ 80 ล้านวิว กรณีหญิงสาวจับได้ขณะสามีนอนเปลือยกายอยู่กับหญิงปริศนา หลายชาวเน็ตพากันโฟกัสกับสภาพที่นอนสีชมพู หมอนโดรามอน ที่ค่อนข้างเก่า และกระติกน้ำสีเขียว นอกจากนี้ยังเอะใจว่าทำไมฝ่ายหญิงและชายที่นอนเปลือยกันอยู่กลับดูไม่ค่อยตกใจเลย โยปล่อยให้เมียหลวงต่อว่าและโมโหอยู่คนเดียวเป็นเวลาหลายนาที
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 คุณแบม อายุ 23 ปี สาวผู้ถ่ายคลิปดังกล่าว เปิดใจว่า รู้จักกับสามีตั้งแต่ปี 2567 ตอนทำงานอยู่โรงงานเดียวกัน คบกันได้เพียงเดือนกว่าเธอก็ตั้งครรภ์ แต่จับได้ว่าสามีแอบไปคุยกับหญิงอื่น เธอจึงยื่นคำขาดว่าหากไม่รับผิดชอบจะยุติการตั้งครรภ์ ต่อมาฝ่ายชายเลือกที่จะดูแลเธอและลูก แต่ก็ปล่อยให้เธอต้องไปเคลียร์กับหญิงคนนั้น รวมทั้งยังนอกใจอีกหลายครั้ง
เรื่องจดทะเบียนสมรส ฝ่ายชายเป็นคนร้องขอเองหลังลูกคลอด ตอนแรกเธอลังเลแต่ก็ยินยอม เพื่อใช้สิทธิเงินสงเคราะห์บุตร หลังคลอดเธอกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านสามี จังหวัดนครพนม ระหว่างนั้นสามีซึ่งทำงานอยู่ที่ระยองก็ยังนอกใจ ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงที่มีสามีแล้ว จนสามีของอีกฝ่ายจะมาเอาเรื่อง เธอต้องไปขอร้องไม่ให้มาทำร้ายสามีของตน ตอนนั้นเธอยังคงให้อภัยและกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
สามีเว้นเรื่องนอกใจไปช่วงหนึ่ง ก่อนย้ายไปทำงานโรงงานแห่งใหม่ จนจับได้ว่าเริ่มเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รวมทั้งยังคุยและโอนเงินให้ภรรยาเก่า จนเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง สามีขนเสื้อผ้าและข้าวของของเธอมาวางกองหน้าห้อง ก่อนจุดไฟเผาไล่เธอออกจากห้อง เธอจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับรุ่นพี่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ภาพจาก โหนกระแส
คุณแบมยืนยันว่า เธอกับสามียังไม่ได้เลิกกัน เพราะฝ่ายชายยังตามไปง้อแทบทุกวัน ทั้งมาหา ซื้อข้าว ซักเสื้อผ้า และเธอยังโอนเงินให้ใช้ตามปกติ อยู่ในช่วงระหองระแหง ส่วนที่โพสต์ว่าโสดเป็นเพียงการประชด ยังไม่ได้เลิกขาด และยังไม่ได้หย่า ยังมีทะเบียนสมรสอยู่
ก่อนเกิดเหตุในคลิป ช่วงเช้ายังพูดคุยกับสามีเรื่องเงินตามปกติ แต่พอตกช่วงเที่ยงถึงบ่ายกลับติดต่อไม่ได้ และถูกบล็อกเบอร์โทรศัพท์ เธอจึงให้รุ่นพี่ขี่รถพาไปดูที่บ้านหลังเก่าซึ่งเคยอยู่ด้วยกัน เมื่อไปถึงพบรถอีกคันจอดอยู่ และมีรองเท้าผู้หญิงวางหน้าห้อง ปกติสามีไม่ล็อกประตู เมื่อเปิดเข้าไปก็พบว่าสามีกำลังนอนกอดหญิงอื่นโดยไม่สวมเสื้อผ้า ตอนนั้นเธอยืนอึ้งอยู่พักใหญ่ และทั้งคู่ยังหลับไม่รู้ตัว ก่อนตัดสินใจถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน เพราะต้องการให้ทั้งคู่รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ เนื่องจากเธอยังไม่ได้หย่ากับสามี
หลังจากนั้นฝ่ายชายวิ่งออกมาจากห้อง ไล่ตามเธอ วิ่งวนรอบรถอยู่พักใหญ่ ก่อนย้อนกลับไปหยิบไม้แล้ววิ่งไล่ตี พร้อมขว้างไม้ใส่จนไม้หัก ส่วนหญิงสาวอีกคนยังอยู่ภายในห้องไม่ได้ออกมา เธอยอมรับว่าตอนเปิดเข้าไปเจอ รู้สึกโกรธจนเข้าไปตบหน้าสามี และหยิบสิ่งของใกล้ตัวขว้างใส่ด้วยความโมโห อีกทั้งเมื่อเห็นทั้งสองคนยังนอนยิ้มและปกป้องกัน ยิ่งทำให้เจ็บใจ เพราะที่ผ่านมา สามีไม่เคยปกป้องเธอเช่นนี้เลย
ภาพจาก โหนกระแส
หลังถ่ายคลิปเสร็จ เธอไม่รู้จะทำอย่างไร จึงตัดสินใจโพสต์คลิปลงโซเชียล เพื่อให้ทั้งคู่รับผิดชอบต่อการกระทำ รวมทั้งโมโหที่สามีวิ่งไล่ทำร้ายหลังถ่ายคลิป ไม่คิดว่าเรื่องจะกลายเป็นประเด็นใหญ่โต ภายหลังครอบครัวฝ่ายชายโทรศัพท์มาต่อว่า เพราะทำให้เสียชื่อเสียงและกระทบการงาน แต่เธอยืนยันว่าทำไปเพราะความเจ็บปวดที่สะสมมานาน และไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกนอกใจ อีกทั้งที่ผ่านมา ฝ่ายชายยังมักทำร้ายร่างกายเธอด้วย
คุณแบมยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย ขอหย่าขาดจากสามี และขอสิทธิเลี้ยงดูลูก แม้จะกังวลว่าจะถูกดำเนินคดีจากการโพสต์คลิป แต่ก็พร้อมรับผลที่ตามมา เพราะวันนั้นทำไปด้วยความโกรธและต้องการเปิดเผยความจริง
ขณะที่ฝ่ายชายระบุว่า การกระทำของภรรยาทำให้ตนและครอบครัวเสียหาย ยืนยันว่าเลิกกับฝ่ายหญิงแล้วและแยกบ้านกันอยู่ เพียงแต่ยังไม่ได้หย่า พร้อมอ้างว่าฝ่ายหญิงโพสต์ว่าโสดมาตลอด ส่วนหญิงที่อยู่ในคลิปเป็นเพียงคนคุย
ภาพจาก โหนกระแส
ด้านคุณแบมเปิดใจกับรายการโหนกระแสว่า ครั้งหนึ่งเคยให้อภัยเพราะกลัวสามีถูกทำร้าย และไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่อ ยอมรับว่ารักสามีมาก แม้จะถูกทำร้ายและฝ่ายชายติดพนัน แต่หลังเกิดเหตุครั้งนี้ แม้ยังรักอยู่ ก็ไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอีกแล้ว
ฝ่ายชายยอมรับว่า เหตุการณ์เป็นไปตามคลิป พร้อมขอโทษ และยอมรับว่าไม่ได้รักภรรยาแล้ว เพราะมองว่าภรรยาจู้จี้และพูดจาไม่ให้เกียรติ ส่วนเรื่องเสพยา ยอมรับว่าเคยจริง แต่ไม่ต้องการพูดถึง ส่วนพี่ชายของบอล เปิดแชตของแบมที่คุยกับเพื่อน ทำนองว่าแบมก็อยู่กับผู้ชายคนอื่นเช่นกันในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่กับบอล ซึ่งเรื่องนี้ แบม ยอมรับว่าเธอคุยกับผู้ชายอีกคนเช่นกัน โดยเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นเพียง คนคุย ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ภาพจาก โหนกระแส
ด้านหญิงสาวในคลิป ยืนยันว่า ฝ่ายชายบอกว่าโสด คุยกันได้ประมาณ 1 เดือน และเพิ่งไปบ้านครั้งแรกในวันเกิดเหตุ ยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องต้องลาออกจากงาน เพราะได้รับผลกระทบอย่างหนัก พร้อมยืนยันว่าไม่รู้ว่าฝ่ายชายมีภรรยา และจะดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้เธอเสียหาย
ส่วนสาเหตุที่เธอยิ้มในคลิปนั้น ยืนยันว่าเป็นเพราะเมา เข้าใจผิดว่าเป็นเพื่อนที่ไปดื่มด้วยกัน ไม่รู้ตัวว่าตนไม่ได้สวมเสื้อผ้า และเสียใจกับเหตุการณ์ทั้งหมด เพราะไม่เคยทราบมาก่อนว่าฝ่ายชายมีภรรยาและลูกแล้ว
ภาพจาก โหนกระแส
ขอบคุณข้อมูลจาก
เที่ยงวันทันเหตุการณ์