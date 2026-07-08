HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นาทีช็อก ฝนถล่มนิวเจอร์ซีย์ ก่อนหลังคาห้างถล่ม ลุงเดินซื้อของอยู่ดี ๆ หวิดโดนทับ

          นาทีช็อก ฝนถล่มนิวเจอร์ซีย์ ก่อนหลังคาห้างถล่ม ลุงเดินซื้อของอยู่ดี ๆ หวิดโดนทับ พบน้ำทะลักท่วมซ้ำ เป็นภาพนาทีชีวิต 

ฝนถล่มนิวเจอร์ซีย์

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เกิดเหตุการณ์หลังคาของห้างค้าปลีกในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ พังถล่ม หวิดทับคุณลุงรายหนึ่งที่กำลังเดินซื้อของ ก่อนที่น้ำท่วมจะไหลทะลักเข้ามาในอาคารอย่างน่าสะพรึงกลัว หลังมีพายุฝนถล่มพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

          สำนักงานอำเภอ Monmouth County Sheriff เผยว่า มีภาพบันทึกช่วงเวลาดังกล่าวไว้ได้ โดยพบว่าในเวลา 11.16 น. ขณะที่คุณลุงคนหนึ่งกำลังเดินดูสินค้าอยู่ตรงแผนกเบเกอรี่ของห้าง BJ’s Wholesale Club จู่ ๆ หลังคาก็พังถล่มลงมา ทำให้มีกระแสน้ำไหลทะลักท่วมชั้นวางสินค้าจนล้มกระจายไปทั่วพื้น 

ฝนถล่มนิวเจอร์ซีย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monmouth County Sheriff's Office﻿

          คุณลุงคนดังกล่าวรอดพ้นจากการถูกหลังคาทับอย่างหวุดหวิด ก่อนจะถูกชั้นวางสินค้าอื่น ๆ กระแทกใส่ช่วงที่น้ำท่วมทะลักเข้ามา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ว่ามีคนติดอยู่ในห้างขณะนั้น 27 คน แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ 

ฝนถล่มนิวเจอร์ซีย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monmouth County Sheriff's Office﻿

          รายงานเผยว่า พายุฝนถล่มพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้า ส่งผลให้ถนนหลายสายเกิดน้ำท่วม แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องรีบไปยังห้างที่เกิดเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือ โดยมีการใช้โดรนและทีมสุนัขตำรวจ (K-9) ในการค้นหาภายในอาคารด้วยเช่นกัน

ฝนถล่มนิวเจอร์ซีย์
ภาพจาก Instagram monmouthsheriff

ดูคลิปที่นี่ คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นาทีช็อก ฝนถล่มนิวเจอร์ซีย์ ก่อนหลังคาห้างถล่ม ลุงเดินซื้อของอยู่ดี ๆ หวิดโดนทับ โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:47:48
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 กระบะชนพระธุดงค์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย