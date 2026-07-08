นาทีช็อก ฝนถล่มนิวเจอร์ซีย์ ก่อนหลังคาห้างถล่ม ลุงเดินซื้อของอยู่ดี ๆ หวิดโดนทับ พบน้ำทะลักท่วมซ้ำ เป็นภาพนาทีชีวิต
สำนักงานอำเภอ Monmouth County Sheriff เผยว่า มีภาพบันทึกช่วงเวลาดังกล่าวไว้ได้ โดยพบว่าในเวลา 11.16 น. ขณะที่คุณลุงคนหนึ่งกำลังเดินดูสินค้าอยู่ตรงแผนกเบเกอรี่ของห้าง BJ’s Wholesale Club จู่ ๆ หลังคาก็พังถล่มลงมา ทำให้มีกระแสน้ำไหลทะลักท่วมชั้นวางสินค้าจนล้มกระจายไปทั่วพื้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monmouth County Sheriff's Office
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monmouth County Sheriff's Office
ภาพจาก Instagram monmouthsheriff
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post
วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เกิดเหตุการณ์หลังคาของห้างค้าปลีกในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ พังถล่ม หวิดทับคุณลุงรายหนึ่งที่กำลังเดินซื้อของ ก่อนที่น้ำท่วมจะไหลทะลักเข้ามาในอาคารอย่างน่าสะพรึงกลัว หลังมีพายุฝนถล่มพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
สำนักงานอำเภอ Monmouth County Sheriff เผยว่า มีภาพบันทึกช่วงเวลาดังกล่าวไว้ได้ โดยพบว่าในเวลา 11.16 น. ขณะที่คุณลุงคนหนึ่งกำลังเดินดูสินค้าอยู่ตรงแผนกเบเกอรี่ของห้าง BJ’s Wholesale Club จู่ ๆ หลังคาก็พังถล่มลงมา ทำให้มีกระแสน้ำไหลทะลักท่วมชั้นวางสินค้าจนล้มกระจายไปทั่วพื้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monmouth County Sheriff's Office
คุณลุงคนดังกล่าวรอดพ้นจากการถูกหลังคาทับอย่างหวุดหวิด ก่อนจะถูกชั้นวางสินค้าอื่น ๆ กระแทกใส่ช่วงที่น้ำท่วมทะลักเข้ามา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ว่ามีคนติดอยู่ในห้างขณะนั้น 27 คน แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monmouth County Sheriff's Office
รายงานเผยว่า พายุฝนถล่มพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้า ส่งผลให้ถนนหลายสายเกิดน้ำท่วม แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องรีบไปยังห้างที่เกิดเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือ โดยมีการใช้โดรนและทีมสุนัขตำรวจ (K-9) ในการค้นหาภายในอาคารด้วยเช่นกัน
ภาพจาก Instagram monmouthsheriff
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ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post