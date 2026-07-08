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มิติใหม่สายบุฟเฟต์ ร้านให้ของแถมสุดโดนใจลูกค้า คนชอบกินถึงกับถูกใจสิ่งนี้

          ร้านบุฟเฟต์ดังปิ๊งไอเดีย แจกไอเทมลับช่วยลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ทำเอาสายกินประทับใจ ดีกว่าให้ลูกอมเยอะมาก

ร้านบุฟเฟต์

          หากนึกถึงเรื่องของจุดเด่น ร้านบุฟเฟต์ นอกจากเรื่องไลน์อาหารที่หลากหลาย รสชาติอร่อย และคุ้มค่าแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับไปกินซ้ำคงหนีไม่พ้นการบริการและประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งบางครั้งไม่ได้จบแค่การมากินให้อิ่มท้องกลับไปเท่านั้น

ร้านบุฟเฟต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่หมี นักขุด

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก พี่หมี นักขุด โพสต์ในกลุ่ม คนรักบุฟเฟต์ (Buffet Lovers) เป็นภาพบริเวณหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินของร้านบุฟเฟต์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีของแถมที่เหมาะกับสายกิน นั่นคือ ยาเม็ดแบบเคี้ยว ที่หลายคนมักมีติดบ้านไว้ เพราะช่วยขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และลดแก๊สในกระเพาะอาหารได้ดี

          การที่ร้านแจกยาประเภทดังกล่าวให้กับลูกค้าหลังกินบุฟเฟต์เสร็จ จึงถูกมองว่าเป็นไอเดียที่ลงตัวอย่างมาก ต่อมาเจ้าของโพสต์ได้เฉลยว่า ร้านดังกล่าวคือ Yuk Do ร้านปิ้งย่างเกาหลีพรีเมียม ซึ่งปัจจุบันมีเปิดให้บริการอยู่ทั้งหมด 4 สาขา

ร้านบุฟเฟต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Watinee Ngernnuch

          ภายหลังภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ต่างสร้างความประทับใจให้กับสายกินบุฟเฟต์ไม่น้อย ขณะเดียวกันยังมีผู้ใช้โซเชียลเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากร้านจะมียาลดกรดแล้ว ยังมีของอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ยางรัดผม หมวกคลุมผม และสเปรย์ฉีดผ้าสำหรับดับกลิ่นปิ้งย่างอีกด้วย

          ด้านชาวเน็ตมองว่า ไอเดียแจกของแบบนี้มีประโยชน์กว่าการแจกลูกอมเสียอีก นอกจากนี้ยังมีบางคนแชร์ประสบการณ์จากร้านอื่น ๆ ที่แจกของแถมจนสร้างความประทับใจ เช่น ร้านหม่าล่าที่แจกอีโน สำหรับช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหาร จนทำให้ลูกค้าอยากกลับไปใช้บริการซ้ำเช่นกัน

ร้านบุฟเฟต์

ร้านบุฟเฟต์

ร้านบุฟเฟต์

ร้านบุฟเฟต์







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มิติใหม่สายบุฟเฟต์ ร้านให้ของแถมสุดโดนใจลูกค้า คนชอบกินถึงกับถูกใจสิ่งนี้ โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:19:42 5,276 อ่าน
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