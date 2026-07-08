นร. พลัดตกรถโดยสาร ฟันแตก-หน้าแหก เย็บ 19 เข็ม แม่ชี้เพิ่งให้ฝึกขึ้นรถเองเทอมแรก

นักเรียนอายุ 16 พลัดตกจากรถบัสโดยสาร ฟันแตก-หน้าเป็นแผล เย็บ 19 เข็ม กู้ภัยฝากเป็นอุทาหรณ์ เตือนระวังตอนขึ้นรถโดยสาร แม่ชี้เพิ่งฝึกลูกขึ้นรถกลับบ้านเองเทอมแรก
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ที่ผ่านมาตนเป็นคนขับรถไปรับ-ส่งลูกที่โรงเรียนเองมาตลอด ไม่เคยปล่อยให้นั่งรถโดยสารกลับบ้าน เพิ่งเริ่มให้ลูกนั่งรถบัสกลับบ้านเองช่วงเปิดเทอมนี้ เพื่อฝึกให้เดินทางเองได้ โดยตอนเช้ายังขับรถไปส่งตามปกติ และให้ขึ้นรถโดยสารกลับบ้านตอนเย็น ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
สำหรับอาการบาดเจ็บของน้องนักเรียน พบว่าฟันหน้าหลุด ใบหน้ามีแผลฉกรรจ์ ต้องเย็บกว่า 19 เข็ม และอยู่ระหว่างรักษาทางทันตกรรม โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนช่วยประสานนำเข้ารักษา ขณะที่ทางคนขับรถบัสได้เดินทางมาแสดงความรับผิดชอบและพูดคุยกับครอบครัวน้องแล้ว พร้อมแจ้งว่าจะประสานการใช้สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และจะมีการพูดคุยเรื่องการเยียวยาต่อไป
ทั้งนี้ คาดว่าเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในจังหวะที่ผู้บาดเจ็บลุกขึ้นเตรียมลงจากรถแล้วเกิดลื่นเสียหลักจนพลัดตกจากรถ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
ขณะที่ ข่าวเที่ยงช่องวัน เผยภาพวงจรปิดบันทึกภาพขณะเกิดเหตุ พบว่านักเรียนร่วงตกลงมาจากรถในขณะที่รถกำลังวิ่ง ก่อนจะล้มกลิ้งเข้าข้างทาง โดยสอบถามทางกู้ภัยทราบว่า น้องไปยืนอยู่ตรงประตูเพื่อเตรียมที่จะลงจากรถ แต่เกิดลื่นเลยพลัดตกลงมา จึงฝากเตือนผู้โดยสารให้แจ้งพนักงานให้ชัดเจนก่อนจะลงจากรถ และให้รอรถจอดสนิทก่อนทุกครั้งค่อยลงจากรถ
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โหนกระแส รายงานว่า ช่วงเย็นวานนี้ (7 กรกฎาคม) เกิดเหตุนักเรียนอายุ 16 ปี พลัดตกจากรถบัสโดยสารประจำทาง สายอยุธยา-วังน้อย ได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนโรจนะ ขาออก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่ริมถนน สภาพมีแผลฉกรรจ์บนใบหน้า ศีรษะแตก ฟันหน้าหักหลายซี่ มีเลือดไหลอาบหน้า กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ เผยว่า ตนรีบมาตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุ เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า น้องกดกริ่งแจ้งลงรถแล้วหรือไม่ แต่น้องบอกว่าขณะกำลังจะลงรถเกิดเสียหลักลื่นจนพลัดตกลงมา
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ทั้งนี้ ทางกู้ภัยยังฝากเตือนถึงประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ว่าควรแจ้งพนักงานขับรถให้ทราบชัด ๆ ก่อนจะลงจากรถ และควรรอให้รถจอดสนิทก่อนค่อยก้าวลงจากรถ เพื่อลดความเสี่ยงจะที่เกิดอุบัติเหตุ
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ต่อมาเวลา 19.00 น. แม่ของน้องที่บาดเจ็บเดินทางมายัง สภ.บางปะอิน พร้อมคนขับรถบัสโดยสาร เพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยมีการพูดคุยและดำเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง โดยแม่เผยว่า ขณะเกิดเหตุตนไปรถรับลูกอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน โดยไม่ทราบว่าลูกตกจากรถ เพราะรถบัสไม่ได้จอด
โดยก่อนหน้านั้นลูกแจ้งมาว่าขึ้นรถแล้ว กระทั่งตนได้รับวิดีโอคอลจากลูก บอกว่า "หนูตกรถ" เมื่อเห็นสภาพหน้าลูกชายแล้วก็พูดไม่ออก เพราะบาดเจ็บหนัก
ที่ผ่านมาตนเป็นคนขับรถไปรับ-ส่งลูกที่โรงเรียนเองมาตลอด ไม่เคยปล่อยให้นั่งรถโดยสารกลับบ้าน เพิ่งเริ่มให้ลูกนั่งรถบัสกลับบ้านเองช่วงเปิดเทอมนี้ เพื่อฝึกให้เดินทางเองได้ โดยตอนเช้ายังขับรถไปส่งตามปกติ และให้ขึ้นรถโดยสารกลับบ้านตอนเย็น ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
สำหรับอาการบาดเจ็บของน้องนักเรียน พบว่าฟันหน้าหลุด ใบหน้ามีแผลฉกรรจ์ ต้องเย็บกว่า 19 เข็ม และอยู่ระหว่างรักษาทางทันตกรรม โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนช่วยประสานนำเข้ารักษา ขณะที่ทางคนขับรถบัสได้เดินทางมาแสดงความรับผิดชอบและพูดคุยกับครอบครัวน้องแล้ว พร้อมแจ้งว่าจะประสานการใช้สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และจะมีการพูดคุยเรื่องการเยียวยาต่อไป
ทั้งนี้ คาดว่าเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในจังหวะที่ผู้บาดเจ็บลุกขึ้นเตรียมลงจากรถแล้วเกิดลื่นเสียหลักจนพลัดตกจากรถ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
ขณะที่ ข่าวเที่ยงช่องวัน เผยภาพวงจรปิดบันทึกภาพขณะเกิดเหตุ พบว่านักเรียนร่วงตกลงมาจากรถในขณะที่รถกำลังวิ่ง ก่อนจะล้มกลิ้งเข้าข้างทาง โดยสอบถามทางกู้ภัยทราบว่า น้องไปยืนอยู่ตรงประตูเพื่อเตรียมที่จะลงจากรถ แต่เกิดลื่นเลยพลัดตกลงมา จึงฝากเตือนผู้โดยสารให้แจ้งพนักงานให้ชัดเจนก่อนจะลงจากรถ และให้รอรถจอดสนิทก่อนทุกครั้งค่อยลงจากรถ
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ภาพจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, ข่าวเที่ยงช่องวัน