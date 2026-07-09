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คอสเพลย์สาวแซ่บ แชร์เรื่องป่วยมะเร็ง ชี้เพื่อนคลำเต้าเจอก้อน ตอนถ่าย OnlyFans

          ดาว OnlyFans เผยค้นพบก้อนในอก หลังเพื่อนนักแสดงคลึงเจอ รู้ตัวตอนถ่าย ก่อนยืนยันข่าวร้าย ป่วยมะเร็งเต้านม ทำคีโมเพื่อรักษา กว่าจะก้าวผ่านช่วงมืดมน

ดาว OnlyFans


          วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า มิโกมิ โฮกินะ (Mikomi Hokina) ดาว OnlyFans ชาวเบลเยียมวัย 30 ปี ออกมาบอกเล่าประสบการณ์สุดเลวร้ายที่เกิดขึ้น หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ช่วงอายุ 20 กว่า ๆ อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่าตัวเองเจอโรคได้ค่อนข้างเร็ว ต้องขอบคุณการถ่ายคอนเทนต์สยิวที่ช่วยชีวิตเธอไว้ 

          โฮกินะ เผยว่ามันเป็นเรื่องของพันธุกรรม เธอมียีน BRCA1 ซึ่งทำให้เธอมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมชนิดร้ายแรงสูงกว่าคนอื่น ๆ อยู่แล้ว โดยเพิ่งจะตรวจพบหลังจากที่สูญเสียแม่จากโรคมะเร็งเต้านม 

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram mikomihokina

          อย่างไรก็ตาม เธอไม่กล้าตรวจอะไรเพิ่มเติม จนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังถ่ายคอนเทนต์ OnlyFans ร่วมกับเพื่อนนักแสดงอีกคน เพื่อนจับหน้าอกของเธอแล้วพบว่ามีก้อนอยู่ในนั้น จึงบอกให้เธอรีบไปตรวจซะ 

          หญิงสาวยอมรับว่าตกใจมาก เมื่อเธอจับดูก็พบว่ามีก้อนแข็ง ๆ ขนาดเล็กที่เต้านมจริง จึงไปตรวจกับแพทย์ ก่อนจะได้ทราบผลยืนยันในเวลาต่อมา ว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมจริง ๆ 

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram mikomihokina

          เธอทราบข่าวร้ายจากหมอเพียงไม่นานก่อนจะขึ้นเครื่องบินมาถ่ายคลิปสยิวในเมืองไทย แต่หมอก็ยืนยันว่าการไปต่างประเทศเพียง 2 สัปดาห์ ไม่ได้หมายความว่าเธอจะตาย ดังนั้นหญิงสาวจึงเดินทางมาไทยเพื่อทำงานตามกำหนดการเดิม จนเมื่อกลับไปแล้วจึงแจ้งข่าวร้ายให้เพื่อน ๆ และครอบครัวทราบ

          นอกจากการเป็นโรคร้าย อีกสิ่งที่สะเทือนใจเธออย่างยิ่งก็คือต้องสูญเสียเส้มผมที่รักระหว่างทำเคมีบำบัด เธอร้องไห้หนักมากตอนที่ตัดสินใจจะโกนผม แต่ก็ต้องทำ เนื่องจากระหว่างทำเคมีบำบัดผมจะร่วงเป็นหย่อม ๆ 

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram mikomihokina

          อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิต โฮกินะ กลับได้รับโอกาสสำคัญในการคอสเพลย์เป็นตัวละคร ไซตามะ จากเรื่อง One-Punch Man ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่มีโอกาสได้ทำมาก่อน เนื่องจากเดิมเธอเคยมีผมยาวที่ค่อนข้างหนา การเปลี่ยนผลข้างเคียงจากการรักษามาเป็นโอกาสใหม่ ๆ นี้เอง ที่ช่วยทำให้เธอเรียกคืนความมั่นใจได้อีกครั้ง 

          กระทั่งตอนนี้ เธอยังคงทำงานคอสเพลย์ที่รัก ควบคู่ไปกับการทำคอนเทนต์ออนไลน์ ซึ่งสร้างรายได้ถึง 6 หลัก ขณะเดียวกันเธอยังรู้สึกว่า OnlyFans คือสิ่งที่ช่วยชีวิตเธอไว้อย่างแท้จริง เพราะหากเพื่อนสาวไม่คล้ำเจอก้อนที่เต้านมเธอในวันนั้น ก็คงจะได้รับการรักษาช้ากว่านี้  
  
ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram mikomihokina

ดาว OnlyFans
ภาพจาก Instagram mikomihokina

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post


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