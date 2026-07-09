น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ตึกข้าง ๆ เริ่มทรุด หวั่นซ้ำรอยถนนยุบวชิรพยาบาล

นายกฯ ลงพื้นที่ดึก ตรวจเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ วงเวียนใหญ่ สั่ง รฟม. ติดตั้งเครื่องวัดอาคารรอบข้าง หลังประชาชนผวาตึกทรุดตัว หวั่นซ้ำรอยถนนยุบหน้าวชิรพยาบาล ยันควบคุมสถานการณ์ได้
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังเกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และเร่งติดตามผลกระทบต่ออาคารโดยรอบอย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานว่าตึกข้างเคียงเริ่มเกิดการทรุดตัว จนหลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยกรณีถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ นายสรรเพชร บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาในขณะนี้อาศัยหลักวิศวกรรมเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการควบคุมสถานการณ์และการป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม โดยยืนยันว่าปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ และยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศปิดการจราจรในพื้นที่
สำหรับลักษณะโครงสร้างของโครงการก่อสร้างบริเวณวงเวียนใหญ่แตกต่างจากกรณีที่เคยเกิดเหตุถนนทรุดหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดจากโครงสร้างอุโมงค์ยุบตัวจนส่งผลให้พื้นดินด้านบนทรุดตาม แต่กรณีปัจจุบันสามารถตรวจพบรอยรั่วได้ตั้งแต่ระยะแรก จึงเร่งดำเนินการอุดรอยรั่วและตรวจสอบระดับน้ำภายในอุโมงค์อย่างต่อเนื่อง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุมระดับน้ำมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 8 กรกฎาคม และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าการตรวจสอบจะใช้เวลาไม่นาน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
สำหรับสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในช่วงกลางดึก นายอนุทินชี้แจงว่า ประเทศไทยเคยมีบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชน โดยย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ทั้งนี้ หลังหารือร่วมกับผู้ว่าการ รฟม. วิศวกรที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ทุกฝ่ายยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และจะเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ภาพจาก ThaiPBS
ภาพจาก ThaiPBS
ภาพจาก ThaiPBS
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS