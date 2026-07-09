คาเฟ่ดัง ลงทุนสร้าง 30 ล้าน แต่ประกาศเซ้ง 1.49 ล้าน เปิดลิสต์สิ่งที่แถมให้เพียบ

คาเฟ่ดังจังหวัดชัยนาท ประกาศเซ้งราคา 1.49 ล้านบาท แม้ใช้เงินลงทุนก่อสร้างกว่า 30 ล้านบาท พร้อมเผยสิ่งที่คนซื้อจะได้รับมีอะไรบ้าง สุดว้าวเกินราคา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com โพสต์ประกาศเซ้ง เนรมิตคาเฟ่ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ คาเฟ่ดังในจังหวัดชัยนาท ซึ่งใช้เงินลงทุนก่อสร้างมากกว่า 30 ล้านบาท ในราคาเพียง 1.49 ล้านบาท ผู้รับช่วงสามารถเปิดดำเนินกิจการต่อได้ทันที เนื่องจากมีทั้งคาเฟ่ ร้านอาหาร รีสอร์ต และกิจกรรมท่องเที่ยวครบวงจรบนพื้นที่กว่า 13 ไร่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
จากข้อมูลในประกาศ ระบุว่า โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ภายในประกอบด้วยคาเฟ่ ร้านอาหาร รีสอร์ต และกิจกรรมท่องเที่ยวแบบครบวงจร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ใช้งานหลากหลาย
ภายในโครงการประกอบด้วย ประภาคารสไตล์ยุโรป คาเฟ่ ร้านอาหาร เถียงพักผ่อน 7 หลัง แพริมน้ำ 7 แพ ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง รวมถึงที่พักสไตล์ Glamping ได้แก่ โดมลอยน้ำ 4 หลัง โดมหมุน 2 หลัง เต็นท์กระโจม 4 หลัง และบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
นอกจากนี้ ยังมีโซนกิจกรรมที่มาพร้อมรถไฟจิ๋ว ซึ่งลงทุนสร้างกว่า 1.2 ล้านบาท รวมถึงเรือคายัก บ่อปลาคาร์ฟ ห้องน้ำขนาดใหญ่ และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมอีกจำนวนมาก
สำหรับผู้ที่รับช่วงกิจการ จะได้รับอุปกรณ์สำหรับดำเนินธุรกิจครบถ้วน ทั้งชุดครัวไทย-ยุโรป เครื่องชงกาแฟ 2 หัวพร้อมเครื่องบด ระบบ POS โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ร้านอาหาร เตาอบพิซซ่า ตู้เย็น ตู้แช่ เต็นท์โดมและเต็นท์กระโจมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ห้องสัมมนาพร้อมโปรเจกเตอร์ รวมถึงเรือคายัก เครื่องเล่น และอุปกรณ์กิจกรรมต่าง ๆ อีกจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
จุดเด่นของโครงการ ผู้รับช่วงไม่จำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างใหม่ เนื่องจากธุรกิจมีชื่อเสียงและมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถเปิดดำเนินกิจการต่อได้ทันที เหมาะสำหรับการทำคาเฟ่ ร้านอาหาร รีสอร์ต สถานที่จัดสัมมนา งานแต่งงาน งานอีเวนต์ และแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ค่าเช่าพื้นที่อยู่ที่ 60,000 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขวางเงินประกัน 3 เดือน และชำระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
ขณะที่เพจ Neramit Cafe at Chainat - เนรมิตคาเฟ่ แชร์โพสต์เซ้งร้านดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า
"ขออนุญาตแจ้งลูกค้าที่น่ารัก ตอนนี้ทางคาเฟ่ได้หยุดกิจการ และรอเจ้าของใหม่มาสานต่อ ท่านใดสนใจอยากสานฝันเป็นเจ้าของคาเฟ่ ร้านอาหาร รีสอร์ต ทักมาได้นะคะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com